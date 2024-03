Niewiarygodny powrót Sabalenki. Była na deskach. Ten mecz przejdzie do historii

Aryna Sabalenka (2. WTA) zmagania na Indian Wells rozpoczęła od drugiej rundy z racji wolnego losu. Białorusinka była oczywiście faworytką starcia z niżej notowaną Peyton Stearns (64. WTA), która w pierwszej rundzie ograła Włoszkę Elisabettę Cocciaretto (60. WTA) 6:3, 6:2. Dość niespodziewanie Amerykanka była również o krok od sensacyjnego pokonania wiceliderki rankingu WTA.

Sabalenka o krok od sensacyjnej porażki. Thriller na początek Indian Wells

Sabalenka była zdecydowaną faworytką i dość niespodziewanie rozpoczęła mecz od 1:3 w pierwszym secie. Białorusinka nie wyglądała najlepiej pod względem serwisu, który zazwyczaj jest jednym z jej głównych atutów. To doprowadziło do prowadzenia Stearns nawet 5:2 po dwóch przełamaniach przeciwniczki. Wiceliderka światowego rankingu zdołała jednak wrócić do gry i doprowadzić do remisu 5:5, a następnie do tie-breaka. W nim oddała jednak dwa minibreaki i przegrała 2-7.

Podrażniona Sabalenka w drugim secie nadal miała problemy z wygrywaniem akcji, ale udało jej się szybko przełamać rywalkę w ważnym momencie i wyjść na prowadzenie 4:1. Białorusinka dała rywalce zdobyć jeszcze jeden punkt, ale dwa ostatnie gemy zgarnęła w wielkim stylu - wygrała je do zera, a partię 6:2.

O wyniku spotkania zdecydował więc trzeci set, w którym to obie panie wygrywały swoje podania do stanu 4:4. Wówczas dość niespodziewanie kolejny serwis przegrała Sabalenka i dała rywalce prowadzenie 5:4 i serwis na wygranie meczu. Stearns przy swoim podaniu wyszła na prowadzenie 40-0 i miała trzy piłki meczowe. Sabalenka wytrzymała jednak trudny moment, a później w grze na przewagi obroniła czwartą piłkę meczową i finalnie sama wygrała gema. Blisko wygranej Stearns była już chwilę później, kiedy przełamała Białorusinkę i wygrywała 6:5 i znów serwowała na wygraną. Tym razem piłek meczowych nie było, a drugi break-point dał Sabalence remis 6:6 i tie-breaka.

W decydującym momencie wiceliderka WTA znów zaczęła źle, bo przegrała pierwsze podanie. Szybko jednak zaliczyła przełamanie powrotne, a następnie sama wygrała serwis rywalki na prowadzenie 4-2. Przewagę oddała jeszcze w końcówce na remis 6-6, ale udało jej się wykorzystać pierwszą piłkę meczową po przełamaniu rywalki i wygrać 8-6, a cały mecz 2:1 po dwóch godzinach i 55 minutach.

- Musiałam ciężko pracować, by wygrać ten mecz. To magiczne miejsce i stała mi się magia. Nie mam słów, by opisać ten mecz, to jest kompletnie szalone. Miałam trochę szczęścia, że to wygrałam - powiedziała tuż po meczu wiceliderka światowego rankingu.

Dzięki wygranej Aryna Sabalenka zameldowała się w trzeciej rundzie Indian Wells, gdzie czeka ją kolejna trudna rywalka. Będzie nią Emma Raducanu (250. WTA), która w drugiej rundzie wygrała 4:0 po szybkim kreczu Dajany Jastremskiej (31. WTA).

Peyton Stearns - Aryna Sabalenka 7:6(2), 2:6, 6(6):7.