4:0 w trzecim secie i nagle stało się to! Gigantyczne problemy rywalki Świątek

Coco Gauff (3. WTA) dobrze weszła w 2024 roku, bo rozpoczęła od półfinału Australian Open, gdzie uległa Arynie Sabalence (2. WTA) 6:7(2-7), 4:6. Potem jednak Amerykanka odpadła już w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze, a następnie w ćwierćfinale zawodów tej samej rangi w Dubaju. Gauff wróciła na kort w ojczyźnie podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

Gauff, jako rozstawiona zawodniczka, mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie i zmagania w Indian Wells rozpoczęła od drugiej fazy zawodów, gdzie spotkała się z Clarą Burel (47. WTA). Było to pierwsze starcie między tymi paniami, ale patrząc na dotychczasowe dokonania, można było zakładać, że to mistrzyni US Open z zeszłego roku będzie faworytką.

Clara Burel wygrała sześć gemów z rzędu. Wtedy Coco Gauff wróciła do gry

Pierwsze gemy pokazały jednak, że tak wcale nie musi być. W otwierającej partii wyrównanie było do stanu 2:2 z wzajemnym przełamaniem. Następnie jednak to Burel wygrała cztery gemy z rzędu, wykorzystując dwa z sześciu breakpointów, a przy swoim serwisie tracąc zaledwie punkt. 33 minuty gry, 6:2 i Coco Gauff była pod ścianą.

Po kilku minutach drugiej partii Burel prowadziła już 2:0, ale wtedy Gauff weszła na o wiele wyższy poziom gry. Popełniała mniej błędów, naciskała na rywalkę, co zaowocowało pięcioma gemami wygranymi z rzędu. Dwa breakpointy wykorzystane, wynik 5:2 dla Amerykanki i kilka minut później wykorzystała trzecią piłkę setową, wygrywając ostatecznie drugiego seta 6:3.

Coco Gauff wygrała trzeciego seta, chociaż przegrywała w nim 0:4

Skoro dwa pierwsze sety były od siebie tak różne, to podobnie musiało być i w trzecim. Burel wróciła do gry z pierwszej partii, nie odpuszczała w wymianach, była bardziej zdecydowana przy kluczowych piłkach i po kilkunastu minutach prowadziła 4:0 z podwójnym przełamaniem! Gauff jednak się nie poddawała. Wygrała osiem z kolejnych dziesięciu punktów, odrobiła stratę jednego przełamania i było "tylko" 4:2 z perspektywy Burel.

Dalej obie panie wygrały po swoim serwisie. Burel prowadziła 5:3 i serwowała po zwycięstwo. Widać, że Francuzka nie potrafiła udźwignąć tej presji i przegrała własnego gema serwisowego do zera. Dalej prowadziła 5:4, ale Gauff serwowała po remis w trzecim secie i do tego remisu doprowadziła. Było 4:0 dla Burel, a kilkanaście minut później remis 5:5.

Wtedy wreszcie Clara Burel wygrała gema i to samo zrobiła Amerykanka, więc potrzebny był tie-break do rozstrzygnięcia tej rywalizacji. W nim Gauff napędzana dopingiem amerykańskiej publiczności pokazała swoją wyższość i wygrała ostatecznie cały mecz 2:6, 6:3, 7:6(7-4). W trzeciej rundzie zmagań w Indian Wells zagra z Lucią Bronzetti (53. WTA).