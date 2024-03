Internet zapłonął po tym, co wrzucił Nadal. "Co za oszust", "Bezwstydnik" [WIDEO]

"Z wielkim smutkiem muszę wycofać się z tego niesamowitego turnieju w Indian Wells. Każdy wie, jak bardzo kocham to miejsce i jak bardzo uwielbiam tu grać. To także jeden z powodów, dla których przyjechałem bardzo wcześnie na, aby poćwiczyć i przygotować się" - przekazał przed kilkoma dniami Rafael Nadal. Hiszpański tenisista od ponad roku próbuje dojść do pełni zdrowia, żeby móc rywalizować w męskim tourze.

Od czasu ubiegłorocznego Australian Open Nadal wystąpił tylko w turnieju ATP w Brisbane, a następnie wycofywał się ze zmagań w Melbourne, a ostatnio w Indian Wells. Hiszpan zagrał tylko w pokazowym meczu z Carlosem Alcarazem przed tygodniem w Las Vegas. Niewykluczone, że wtedy już grał z urazem, albo nabawił się go w trakcie meczu, co wyeliminowało go z gry w Indian Wells.

Rafael Nadal wrzucił zdjęcie z treningu i się zaczęło. "Bezwstydnik"

Hiszpański tenisista jednak nie odpoczywa, a już przygotowuje się do gry, co pokazał na Instagramie. Nadal zasugerował w krótkim nagraniu, że trenuje aktualnie na mączce, co zobrazował charakterystycznym otrzepaniem butów.

To nagranie oburzyło część kibiców, którzy nie mogą zrozumieć, czemu Nadal wycofał się z gry w Indian Wells, ale już trenuje do turniejów, które będą rozgrywane na innej nawierzchni. "Wycofał się, powołując się na kontuzje, a teraz trenuje. Nigdy nie widziałem większego hipokryty. Co za oszust", "Ten facet nie ma wstydu. Przyjechał do USA tylko dla pieniędzy z meczu pokazowego", "Wow, potwierdził, że jest bezwstydnikiem" - grzmieli kibice w odpowiedziach do przytoczonego wpisu. "Kto doradza Rafie w kwestii PR? Publikowanie takiego nagrania nie było zbyt dobrym pomysłem" - analizował inny użytkownik.

Rafael Nadal zapowiadał, że 2024 rok może być jego ostatnim w zawodowym tenisie. Nie można więc wykluczyć, że przygotowuje się szczególnie do French Open i igrzysk olimpijskich w Paryżu, które zostaną rozegrane na tych samych kortach, co Roland Garros. Hiszpan jest absolutnym rekordzistą i aż 14-krotnie wygrywał French Open. Mączka uważana jest za jego ulubioną nawierzchnię do gry. Nazywany jest nawet "Królem mączki".