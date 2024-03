Była nr 1 na świecie jeszcze nie chce wracać do tenisa. "Tego potrzebowałam"

30-letnia Garbine Muguruza to była numer jeden na świecie i dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Najlepsza okazała się w Roland Garros 2016 i Wimbledonie rok później. W dalszych etapach kariery jej forma falowała, ale udało jej się m.in. dojść do finału Australian Open w 2020 roku. Fenomenalny był dla niej sezon 2021, w którym osiągnęła 3. miejsce na świecie i zdobyła prestiżowe trofea, jak WTA Finals czy turniej WTA 1000 w Dubaju.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe centrum technologiczne polskich skoków. Specjalne laboratorium w Krakowie

Gwiazda nie ma zamiaru wracać do tenisa. Rok przerwy na naukę

Następnie Hiszpanka wpadła jednak w poważny kryzys formy. Dość powiedzieć, że po raz ostatni wygrała mecz we wrześniu 2022 roku, gdy w turnieju w Tokio pokonała Despinę Papamichail (240. WTA). Od tamtej pory rozegrała sześć spotkań i wszystkie przegrała - ostatni raz pod koniec stycznia minionego roku, więc już od 14 miesięcy jest poza zawodowymi kortami, co skutkowało wypisaniem z rankingu WTA.

Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa nigdy nie poinformowała, że kończy grę w tenisa. Przyznała jedynie, że zawiesza karierę na czas nieokreślony i całkowicie zniknęła. Garbine Muguruza była gościem programu w hiszpańskiej telewizji "Maestros de la Costura", w którym opowiedziała o swojej obecnej sytuacji. 30-latka dała jasno do zrozumienia, że nie ustaliła terminu powrotu, pokazując, że bardzo dobrze czuje się z dala od profesjonalnego tenisa. - Zrobiłam sobie przerwę. To rok naukowy. To było dla mnie dobre, tego potrzebowałam. Rywalizacja i wyjazdy są bardzo trudne. Pozwalam, aby czas płynął i tyle. Krok po kroku - powiedziała cytowana przez "El Espanol" w kontekście potencjalnego występu na Igrzyskach Olimpijskie, które mogłyby być katalizatorem do powrotu.

Na to się jednak nie zanosi, a Garbine Muguruza wydaje się w pełni korzystać z życia poza tenisem. - Dzisiaj nie mam zamiaru wracać. Mój plan na tę chwilę to odpoczywać, być z bliskimi, nadrobić stracony czas. Nie patrzę poza to, co robię dzisiaj, jutro czy w następnym tygodniu - przyznała jakiś czas temu. W dodatku na przyszłe lato zaplanowała ślub ze swoim partnerem.