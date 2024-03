Aryna Sabalenka - podobnie jak wszystkie rozstawione zawodniczki - miała wolny los w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Zmagania rozpocznie od konfrontacji z Amerykanką Peyton Stearns (64. WTA), która pokonała Elisabettę Cocciaretto (60. WTA) 6:3, 6:2. Białorusinka w tym turnieju broni punktów za ubiegłoroczny finał, w którym uległa Elenie Rybakinie.

"To po prostu szaleństwo". Sabalenka nie bierze jeńców

Wiceliderka rankingu na korty położone na kalifornijskiej pustyni wyszła na razie jedynie potrenować, ale była także bohaterką konferencji prasowej. Podczas niej odpowiadała nie tylko na pytanie dotyczącego Sunshine Double - turniejów w Indian Wells oraz Miami - ale także późniejszych wyzwań podczas europejskiego lata, albowiem tegoroczny kalendarz tenisowy wzbogacił się o jedno duże wydarzenie.

To oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. Dla tenisistów to wielkie wyzwanie: Roland Garros rozpoczyna się 26 maja, Wimbledon 1 lipca, a igrzyska olimpijskie trzy tygodnie później, a więc trzy znaczące turnieje w dwa miesiące. To dużo tenisa, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany nawierzchni.

- To trudny harmonogram, wszystko jest bardzo napięte i bardzo blisko siebie. To po prostu szaleństwo, gramy na mączce, potem na trawie, i wracamy na mączkę. Nie wiem, czy jest to bezpieczne dla organizmu. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę grać na igrzyskach olimpijskich i mam nadzieję, że fizycznie i psychicznie będę gotowa, aby tam rywalizować - przyznała Aryna Sabalenka podczas konferencji prasowej. Jakiś czas temu MKOl zadecydował o dopuszczenie do startu zawodników z Rosji i Białorusi pod pewnymi warunkami.

Wiceliderka rankingu chce zdobyć medal dla swojego kraju i choć nawierzchnia ziemna jest jej najmniej ulubioną, to w zeszłym roku otarła się o finał Ronald Garros, na których zostanie rozegrany turniej olimpijski. Wygrała także turniej w Madrycie.