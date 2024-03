Fatalne wieści dla polskich kibiców. Uwaga na godzinę meczu Hurkacza

Hubert Hurkacz (8. ATP) od kilku dni jest już w Indian Wells, przygotowując się do turnieju ATP Masters 1000. Najpierw wziął udział w Pucharze Eisenhowera, zwanego również Tie Break Tens, jednakże w parze z Igą Świątek odpali już w pierwszym meczu. To jednak była tylko zabawa, ale polski tenisista szybko pożegnał się także z turniejem deblowym. W parze z Tallonem Griekspoorem przegrał z duetem Ivan Dodig/Austin Krajicek 1:6, 6:3, 7:10 i pożegnał się z turniejem.

REKLAMA

Zobacz wideo Będzie nowy szef polskich skoków. Małysz zdradza szczegóły

Fatalne wieści dla polskich kibiców. W niedzielę rychła pobudka

Polski tenisista może skupić się już przede wszystkim na singlu, gdzie czeka go trudne zadanie. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie - w pierwszej miał wolny los - imprezy ATP Masters 1000 w Indian Wells zmierzy się z Gaelem Monfilsem (54. ATP). Francuz pokonał w pierwszej rundzie Australijczyka Maxa Purcella (71. ATP) 6:1, 6:2 w nieco ponad godzinę. Monfils ma już 37 lat i w tym starciu to Polak będzie sporym faworytem, ale weteran prezentuje ostatnio całkiem niezłą formę. Doszedł do półfinału turnieju w Dubaju. Wcześniej potrafił jako jedyny urwać seta Jannikowi Sinnerowi w Rotterdamie.

Niestety dla polskich kibiców, którzy zacierają ręce na to spotkanie, nie mamy dobrych wiadomości. To spotkanie zostało zaplanowane jako ostatnie tego dnia na korcie numer 3. Będzie to sesja wieczorna, która rozpoczyna się o godz. 3:00 polskiego czasu, co oznacza, że Hubert Hurkacz i Gael Monfils pojawią się na korcie około. 4:30 w nocy polskiego czasu z soboty na niedzielę. Będą musieli czekać na zakończenie starcia Caspera Ruuda z Lukasem Kleinem.

Do tej pory Hurkacz i Monfils mierzyli się ze sobą tylko dwa razy - dwukrotnie w 2019 roku. Najpierw w Montrealu górą był Francuz, a następnie w Szanghaju triumfował wrocławianin. Teraz stawką będzie awans do trzeciej rundy Indian Wells. Zwycięzca zmierzy się w niej Cameronem Norriem (28. ATP) lub Lorenzo Sonego (55. ATP).