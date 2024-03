Iga Świątek poznała rywalkę. Szansa na wielki rewanż za bolesną porażkę

W piątek Iga Świątek zainaugurowała start w tegorocznej odsłonie turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Była to druga runda przeciwko Danielle Collins (56. WTA), albowiem wcześniej liderka światowego rankingu miała wolny los. Pojedynek z Amerykanką, z którą Polka mierzyła się niedawno w Australian Open, na początku był bardzo wyrównany i to 22-latka musiała w siódmym gemie bronić się przed dwoma break pointami z rzędu. Wyszła z opresji i do końca seta oddała rywalce tylko jeden punkt.

Iga Świątek poznała rywalkę. Okazja do rewanżu za bolesną porażkę

Druga partia przebiegła już błyskawicznie i choć gemy były dość wyrównane, to wszystkie kluczowe punkty wygrywała Polka, która po 81 minutach triumfowała 6:3, 6:0, dzięki czemu mogła się cieszyć z awansu do trzeciej rundy. Kilka godzin później poznała rywalkę w tej fazie turnieju.

Polscy kibice mogą przeżywać deja vu, gdyż po Danielle Collins przyjdzie Linda Noskova (29. WTA) - to identyczny układ gier, jak w styczniowym Australian Open. Zgadza się nawet etap turnieju, albowiem wówczas to właśnie w trzeciej rundzie w Melbourne Czeszka mierzyła się z Polką. Pokonała ją 3:6, 6:3, 6:4.

W następnych tygodniach 19-letnia Noskova grała w kratkę, ale turniej WTA 1000 w Indian Wells zainaugurowała dobrze. Podobnie jak Świątek dzięki rozstawieniu (#26) zaczęła od drugiej rundy. Jej rywalką była Włoszka Camila Giorgi (106. WTA), która w Kalifornii już jedną niespodziankę zdążyła zrobić, eliminując Katie Boulter (27. WTA). W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu to jednak Noskova okazała się lepsza. Czeszka szybko wyszła na prowadzenie 3:0, co przyniosło jej zwycięstwo w pierwszym secie 6:3. Znacznie bardziej wyrównana była druga partia. Najpierw to 19-latka miała piłki meczowe w dziesiątym gemie, a chwilę później Włoszka trzy okazje break pointowe - wszystkie zmarnowane. Gdy wydawało się, że dojdzie do tiebreaka, Linda Noskova przełamała rywalkę, co jednocześnie oznaczało koniec meczu.

Starcie trzeciej rundy pomiędzy Igą Świątek a Lindą Noskovą odbędzie się najprawdopodobniej w niedzielę. O dokładnym terminie meczu będziemy państwa informować na bieżąco.