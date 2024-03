Niewiarygodny wyczyn Igi Świątek. Eksperci mówią wprost. "To absurd"

Po niespodziewanej porażce z Anną Kalinską w półfinale WTA 1000 Dubaj Iga Świątek miała chwilę czasu na krótki odpoczynek i przygotowania do kolejnego turnieju. Od piątku 22-latka rywalizuje na kortach Indian Wells Masters. Na początek zmierzyła się z Danielle Collins, z którą niedawno grała podczas Australian Open. O ile styczniowe starcie obu zawodniczek było dosyć wyrównane, tak teraz mecz został kompletnie zdominowany przez Polkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

Te liczby mówią wszystko. Iga Świątek jest niesamowita. Kapitalny bilans

"Było 3:3 w pierwszym secie i serwowała Iga Świątek. Właśnie wtedy doszło do kluczowej sytuacji dla całego meczu. Polka przegrywała 15:40. Potrafiła jednak wyjść z opresji i wygrała długiego gema na przewagi. Potem poszła za ciosem. Wygrała wszystkie dziewięć gemów do końca spotkania! Mało tego od stanu 3:3 i równowagi, do końca pierwszej partii zwyciężyła w 10 z 11 akcji! Pomagała też rywalka, która w jednym gemie potrafiła zrobić dwa podwójne błędy serwisowe i popełniała sporo innych niewymuszonych błędów." - pisał o meczu Igi Świątek Paweł Matys ze Sport.pl. Liderka rankingu wygrała 6:3, 6:0.

Okazuje się, że Polka góruje w statystykach turniejów rangi WTA 1000, co wyliczył profil OptaAce. Na ten moment bilans Świątek w meczach, w których zwyciężała pierwszego seta, wynosi 66:0! "Absurd" - czytamy w mediach społecznościowych OptaAce. Co więcej, od startu tego formatu w 2009 roku Polka jest jedyną niepokonaną tenisistką w spotkaniach, kiedy wygrywa pierwszą partię.

Zwycięstwo z Danielle Collins było 75. wygranym meczem Igi Świątek w zawodach WTA 1000 przy 94 rozegranych spotkaniach. Taki sam wynik przy mniejszej liczbie meczów osiągnęły tylko dwie legendy: Amerykanka Serena Williams (88.) i Rosjanka Maria Szarapowa (93.).

W trzeciej rundzie Indian Wells Masters 22-latka będzie miała okazję zrewanżować się Lindzie Noskovej, z którą poległa podczas Australian Open, przegrywając 6:3, 3:6, 4:6. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 3 marca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.