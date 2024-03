Rywalka Świątek wyrzucona z turnieju. Wyjątkowo bolesna lekcja

Ons Jabeur (6. WTA) od początku roku nie może pochwalić się z byt dobrymi wynikami, bo szybko wylatuje z turniejów. W Australian Open i w Abu Zabi zagrała zaledwie po dwa mecze, w lutym w Dosze tylko jeden i jej fatalna seria przedłużyła się o Indian Wells. Tym razem Tunezyjka pożegnała się z turniejem po porażce ze znacznie niżej notowaną rywalką.

Dramat Ons Jabuer. Wyleciała z Indian Wells po pierwszym meczu

Jabuer na Indian Wells otrzymała wolny los w pierwszej rundzie i zmagania zaczęła od drugiej i meczu z niżej notowaną Katie Volynets (131. WTA). Tunezyjka jak przystało na faworytkę, zaczęła starcie bardzo dobrze i od razu narzuciła swoje tempo. Dzięki niemu przełamała rywalkę na 3:1 i wydawało się, że bezpiecznie zmierza do wygrania pierwszego seta.

Pomimo przegrania następnego podania zaliczyła przełamanie powrotne i wygrywała już 4:2. Wówczas Volynets nie odpuściła i najpierw znów wygrała podanie rywalki, a chwilę później doprowadziła do remisu 4:4. Jabeur dość łatwo przegrała kolejne podanie, a Amerykanka podczas serwisu wykorzystała pierwszą piłkę setową i wygrała 6:4.

Przebieg pierwszego seta był sporą niespodzianką, a w drugim gra toczyła się niezwykle szybko. Aż do stanu 3:3 obie panie bez większych problemów wygrywały swoje podania, które kończyły się ich łatwymi triumfami do zera lub do 15.

Jabeur sprawiła sobie jednak problem, kiedy łatwo oddała Amerykance swój kolejny serwis - przegrywała w partii 3:4. To przełamanie okazało się dla Volynets kluczowe, bo już do samego końca Amerykanka nie oddała tej drobnej przewagi. Dzięki temu wygrała 6:4, a w całym meczu 2:0 z szóstą zawodniczką świata.

W taki sposób Ons Jabeur wypadła z turnieju Indian Wells i przedłużyła fatalną passę nieudanych turniejów. Ponadto po turnieju może spaść z szóstego na dziewiąte miejsce w rankingu WTA. Z kolei Katie Volynets przed własną publicznością awansowała do trzeciej rundy zmagań, gdzie zmierzy się z kolejną trudną rywalką - Caroline Wozniacki (204. WTA). Dawna liderka rankingu WTA w drugiej rundzie pokonała Donnę Vekić (36. WTA) 7:6(5), 6:3.