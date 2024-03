Sensacja tuż przed meczem. Wielka rywalka Świątek nie obroni tytułu

Piątek na kortach Indian Wells był dokończeniem meczów pierwszej rundy oraz wkroczenie do gry najwyżej rozstawionych zawodniczek, które wcześniej mogły liczyć na wolny los. Na korcie pojawiła się m.in. Iga Świątek, która pokonała 6:3, 6:0 Danielle Collins.

Sensacyjne wieści z Indian Wells! Turnieju bez obrończyni tytułu

Polka w turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells broni punktów za półfinał, gdyż dwanaście miesięcy temu w tej fazie imprezy przegrała 2:6, 2:6 z Eleną Rybakiną. Kazaszka była wówczas triumfatorką całego turnieju, a tegorocznego zmagania miała rozpocząć od meczu z Nadią Podoroską (84. WTA). To starcia jednak nie doszło, albowiem na krótko przed tym pojedynkiem Elena Rybakina wycofała się z Indian Wells z powodu choroby! W drabince głównej jej miejsce zajęła Kayla Day (88. WTA).

"Z wielkim smutkiem muszę ogłosić, że nie będę mogła wziąć udziału w tegorocznym turnieju w Indian Wells z powodu problemów żołądkowo-jelitowych. Osoby mi bliskie wiedzą, ile dla mnie znaczy ten turniej i jak bardzo chciałam tu wrócić i obronić tytuł. Chciałabym podziękować wszystkim fanom, którzy tu przyszli, aby mnie wspierać i przykro mi, że nie będą mieli szansy zobaczyć mnie grającej w tym roku. Teraz odpocznę i zregeneruję się, aby ponownie móc wyjść, grać i rywalizować najlepiej jak potrafię" - zakomunikowała w oficjalnym oświadczeniu ubiegłoroczna mistrzyni.

To kolejny raz w tym sezonie, gdy Kazaszka wypada z gry już w zasadzie w trakcie turnieju. Podobnie było niedawno w Dubaju, gdy w ćwierćfinale oddała mecz walkowerem, ale to wycofanie będzie ją kosztować tysiąc rankingowych punktów. Mało prawdopodobne, aby piąta Jessica Pegula ją wyprzedziła - musiała by wygrać cały turniej - ale strata Rybakiny do Igi Świątek czy Aryny Sabalenki zrobi się ogromna.