Iga Świątek po prostu miażdży. Lepsze tylko dwie legendarne tenisistki

Iga Światek (1. WTA) ma za sobą udane turnieje na Bliskim Wschodzie. Polka po raz trzeci z rzędu triumfowała w zmaganiach w Dosze. Dokonała tego jako pierwsza w historii tej imprezy. Kilka dni później brała udział w turnieju w Dubaju, gdzie niespodziewanie w półfinale przegrała z Anną Kalinską 4:6,4:6. "Doha i Dubaj...główny wniosek to poczucie, że podobały mi się wyzwania i rozwiązywanie problemów podczas tych turniejów. Cieszę się jednak, że mam choć kilka dni na odpoczynek i powrót do równowagi, bo sporo kosztował mnie ten czas" - tak niedawne turnieje na Bliskim Wschodzie podsumowała w swoich mediach społecznościowych Iga Świątek.

Po zmaganiach na Bliskim Wschodzie najlepsza rakieta świata przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobiła sobie kilka dni przerwy. W czasie wolnym odwiedziła m.in. Kalifornię oraz grała w piłkę nożną.

Świetna seria Igi Świątek w zmaganiach rangi WTA 1000

Po krótkim odpoczynku rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. W piątkowy wieczór Polka zmierzyła się z Danielle Collins (56. WTA) i była nie do zatrzymania. Całkowicie zdominowała Amerykankę, oddając jej zaledwie trzy gemy. Tym samym triumfowała 6:3, 6:0. Mecz trwał 1 godzinę i 21 minut. "Polka miała też zaledwie dwa podwójne błędy serwisowe, a rywalka aż siedem" - pisał w pomeczowej relacji Paweł Matys ze Sport.pl.

Świątek po raz kolejny zyskała uznanie kibiców i ekspertów. Jak podaje portal OptaAce na X, dla Polki to 75. zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000. Potrzebowała do tego 94 spotkań. By mieć tyle wygranych, mniejszej liczby spotkań od 2009 roku potrzebowały tylko dwie tenisistki: Amerykanka Serena Williams (88.) i Rosjanka Maria Szarapowa (93.).

Świątek w III rundzie zmierzy się z Lindą Noskovą (29. WTA).