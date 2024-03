Wielka pogromczyni Świątek za burtą! Sensacyjna klęska z 607. rakietą świata

Angelique Kerber rozpoczęła turniej w Indian Wells od zaskakującego zwycięstwa nad Petrą Martić. W drugiej rundzie czekało ją o wiele bardziej wymagające spotkanie z Jeleną Ostapenko. Niemka od początku pokazywała się z dobrej strony, chociaż to nie wystarczyło do wygrania pierwszego seta. Za to w dalszej części spotkania po raz kolejny zaskoczyła i wyeliminowała o wiele wyżej notowaną przeciwniczkę.

