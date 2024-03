A jednak! Są zawodniczki, którym szokujący pomysł WTA przypadł do gustu

Kilka dni temu jako pierwsi informowaliśmy, że tegoroczny turniej WTA Finals odbędzie się w Rijadzie. Początkowo władze kobiecego tenisa podchodziły z dystansem do oferty Saudyjczyków, ale ostatecznie idą drogą organizacji ATP i zwiążą się z Saudyjczykami - za nic mając liczne głosy sprzeciwu. - Turniej Mistrzyń ma zostać zorganizowany w tym roku w Rijadzie - tak wynika z informacji, do jakich dotarł portal Sport.pl. Sama WTA w odpowiedzi na nasze pytania przekazała oficjalnie jedynie: "Jesteśmy jeszcze w trakcie procesu wyboru gospodarza WTA Finals". Nieoficjalnie decyzja została już podjęta, co przekazało nam źródło będące bardzo blisko WTA. Tenisistki mają zagrać w stolicy Arabii Saudyjskiej - pisał Sport.pl.

- Zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy przyjmuje się różne perspektywy i sprzyja włączeniu społecznemu. Wykluczanie i izolowanie nigdy nie przyniosło żadnych zmian, a jedynie stwarzało podział. Jako zagorzała ambasadorka sportów kobiecych mogę jedynie pogratulować i wspierać wysiłki Arabii Saudyjskiej mające na celu rzucenie światła na sport kobiet i tworzenie fantastyczne możliwości dla każdego - skomentowała wtedy Ons Jabeur.

Tunezyjska tenisistka teraz zabrała głos dla agencji Reuters. Znów okazała wsparcie organizacji turnieju w Arabii Saudyjskiej. Przyznała, że jako pierwsza z zawodniczek ma takie zdanie.

- Myślę, że jestem pierwszą zawodniczką, która poparłaby wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Kraj ewoluuje. Wiem, że ludzie mają inne zdanie, co jest normalne, ale byłam w Arabii Saudyjskiej kilka razy i widziałam, jak niesamowici są ludzie, jak kobiety dostają coraz więcej praw. Jako zawodniczka czuję, że nadszedł czas, aby tam pojechać, dać szansę kobietom, które marzą o byciu tenisistkami - powiedziała Jabeur.

Trzy tygodnie temu Tunezyjka spotkała się z piłkarzami reprezentacji Palestyny, którzy jakiś czas temu rywalizowali w Pucharze Azji. - 29-latka zapewniła, że jej dotychczas przychylne stanowisko wobec kwestii palestyńskiej się nie zmieniło. Tunezyjka nie pozostawiła złudzeń, kogo wsparła po wybuchu kolejnego konfliktu palestyńsko-izraelskiego - pisała Karolina Kurek, dziennikarka Sport.pl.

- Jabeur podkreśliła, że zawsze będzie po stronie palestyńskiej. Międzynarodowe poparcie Palestyny ma na celu ponowne uwydatnienie okrucieństw, których w wyniku konfliktu, doświadczyli mężczyźni i kobiety - można było przeczytać na "puntodebreak.com.

Jabeur w tym roku spisuje się bardzo słabo. Odpadła w II rundzie Australian Open i Dausze oraz w 1/4 finału w Abu Zabi.

Teraz Tunezyjka będzie walczyć w Indian Wells. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej jej rywalką będzie Amerykanka Katie Volynets (131. WTA). Jabeur jest w tej samej części drabinki co Iga Świątek. Z Polką może ewentualnie zagrać w ćwierćfinale turnieju.