Ta słowa Djokovicia mogą zaboleć. Nikt tego nie chce. "To jest smutne"

Rafael Nadal miał wystąpić w Indian Wells, jego pierwszym rywalem miał być Kanadyjczyk Milos Raonić (224. WTA). Do tego meczu jednak nie doszło, ponieważ Nadal wycofał się z rywalizacji z powodu kontuzji. "Z wielkim smutkiem muszę wycofać się z tego niesamowitego turnieju. Każdy wie, jak bardzo kocham to miejsce" - napisał tenisista w mediach społecznościowych, ogłaszając swoją decyzję.

- Ciężko pracowałem, ćwiczyłem i wszyscy wiecie, że w ten weekend zdałem test, ale nie czuję się gotowy, aby grać na najwyższym poziomie podczas tak ważnego wydarzenia. To nie jest łatwa decyzja, jest nawet bardzo trudna w rzeczywistości - przekazał potem Nadal, cytowany przez oficjalną stronę ATP.

Djoković reaguje na decyzję Nadala. I dzieli się refleksją. "Era się kończy"

O decyzję Nadala został zapytany Novak Djoković, który zacznie grę w Indian Wells od drugiej rundy i starcia z Australijczykiem Aleksandarem Vukiciem (69. ATP). - To smutne, że Rafa musiał zrezygnować, razem lecieliśmy do USA. Nie było to planowane, ale miło było zobaczyć jego rodzinę i jego samego. Przyleciał wcześniej, by dostosować się do strefy czasowej i jak najwięcej trenować. Najwyraźniej nie było mu to pisane - powiedział Serb na konferencji prasowej, cytowany przez telegraf.rs.

- Rafa, Roger Federer i Andy Murray byli nieodłączną częścią mojego rozwoju jako gracza i wszystkiego, co osiągnąłem w tym sporcie. Wszyscy wiemy, że te chwile związane z końcem kariery nadejdą dla każdego z nas. Roger już skończył grać, ja i Rafa długo nie będziemy grać, więc pewna era się kończy. I to jest smutne. Być może to była największa rywalizacja w historii sportu między naszą trójką czy czwórką. Ustanowiliśmy indywidualnie i jako grupa wiele rekordów, zagraliśmy wiele wspaniałych meczów - wspomina Djoković.

Mimo to lider rankingu jest spokojny o przyszłość tenisa i wskazuje, kto będzie brylował na kortach po tym, jak Wielka Trójka już skończy grać. - Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Holger Rune są liderami nowego pokolenia. Jest też Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andriej Rublow. Każdy z nich jest niesamowity. Tenis jest w dobrych rękach. Mam nadzieję, że nasz wkład w ciągu ostatnich 20 lat może się przyczynić do dalszego rozwoju tego sportu. Nikt nie jest większy od tenisa - podsumował Serb.

Djoković wygrywał Indian Wells aż pięć razy w karierze. Serb dokonywał tego w 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016 roku. Jego ostatni występ w tej imprezie to 2019 rok i trzecia runda. Tam przegrał 4:6, 4:6 z Niemcem Philippem Kohlschreiberem.