Świątek i Hurkacz grają o gigantyczną kasę w Indian Wells. A to nie wszystko

Iga Świątek (1. WTA) i Hubert Hurkacz (8. ATP) to jedyni polscy singliści, jacy pozostali w tegorocznym Indian Wells, choć oboje nie rozegrali w nim ani jednego meczu. Już w pierwszej rundzie odpadły Magdalena Fręch (43. WTA) i Magda Linette (54. WTA). W przypadku Świątek i Hurkacza stawka będzie bardzo wysoka. Oboje mają wiele do zyskania i wiele do stracenia.

Świątek i Hurkacz zagrają o miliony w Indian Wells. Co za kasa?!

Jak zwykle przy okazji tego typu imprez ogromną uwagę przyciągają nagrody. W Indian Wells do zarobienia są kosmiczne pieniądze. Zwycięzcy męskiego i żeńskiego turnieju singlowego otrzymają w tym roku aż 1,1 mln dolarów (4,4 mln zł). Za wejście do finału premia wyniesie 585 tys. dol (2,34 mln zł). W przypadku półfinału mowa jest o 325 tys. dol. (1,3 mln zł), a ćwierćfinału - 185 tys. dol. (740 tys. zł). Na razie za sam występ w drugiej rundzie Świątek i Hurkacz dostaną 42 tys. dol. (168 tys. zł). Jest więc, o co się bić.

Nagrody w Indian Wells:

zwycięstwo - 1,1 mln dolarów (4,4 mln zł)

finał - 585 tys. dol (2,34 mln zł)

półfinał - 325 tys. dol. (1,3 mln zł)

ćwierćfinał - 85 tys. dol. (740 tys. zł)

4. runda - 101 tys. dol (404 tys. zł)

3. runda - 59 tys. dol. (236 tys. zł)

2. runda - 42 tys. dol. (168 tys. zł)

1. runda - 30 tys. dol. (120 tys. zł)

Pieniądze to jednak nie wszystko. W przypadku Świątek istotna będzie obrona pierwszego miejsca w rankingu WTA. Polka przed rokiem dotarła w tej imprezie do półfinału, gdzie przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną (4. WTA). Ponieważ Indian Wells posiada rangę WTA 1000, Świątek będzie broniła 380 wywalczonych wtedy punktów. Jeżeli awansuje do finału, podwyższy stan konta o 290 punktów. Jeśli wygra, w sumie będzie miała aż 10 715.

Hurkacz będzie bronił pozycji w rankingu ATP. Świątek bezpieczna

Dobry występ pozwoli 22-latce jeszcze wyraźniej odskoczyć drugiej w zestawieniu Arynie Sabalence. Ta rok temu wystąpiła w finale Indian Wells, dlatego do stracenia ma jeszcze więcej, bo 640 puntów. W najgorszym wypadku, gdyby Polka przegrała już w pierwszym meczu, a Sabalenka wygrała cały turniej, dzieliłoby je 705 punktów.

Sporo może ugrać także Hubert Hurkacz. W poprzedniej edycji dotarł jedynie do III rundy, dlatego do stracenia ma niewiele - zaledwie 35 punktów. Teoretycznie mógłby awansować na 7. miejsce w rankingu ATP kosztem Holgera Rune. Do Duńczyka traci 315 punktów. Musiałby jednak zajść co najmniej do półfinału i liczyć na gorszy występ rywala. Z drugiej strony Polak będzie odpierał ataki na zajmowane ósme miejsce. Dokładnie tyle samo punktów, co on ma teraz Casper Ruud. Wystarczy zatem, że spisze się lepiej i Polak nieco spadnie. Za ich plecami panuje zresztą spory ścisk. Matematyczne szanse na wyprzedzenie Hurkacza ma nawet 13. obecnie Taylor Fritz.