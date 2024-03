Tak Hurkacz spędza czas przed meczem w Indian Wells. Cacko warte fortunę!

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Huberta Hurkacza (8. ATP) były wyjątkowo niestabilne. Pod koniec stycznia potrafił dojść do ćwierćfinału Australian Open, gdzie odpadł dopiero po wymagającym boju z Daniłłem Miedwiediewem (4. ATP) 6:7 (4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. Następnie został jednak szybko wyeliminowany z turniejów w Rotterdamie oraz Marsylii. Podczas francuskich zmagań jego pogromcą był Ugo Humbert (14. ATP), który pokonał go również ostatnio w ćwierćfinale ATP 500 w Dubaju.

Tak Hurkacz spędza czas przed Indian Wells. Przejechał się autem za ponad milion złotych

Po krótkiej przerwie powrócił na kort i przed rozpoczęciem turnieju Indian Wells wziął udział w Pucharze Eisenhowera, zwanego również Tie Break Tens. Nie będzie jednak wspominał go zbyt dobrze, ponieważ wspólnie z Igą Świątek bardzo szybko odpali z rywalizacji. Gdyby tego było mało, to następnego dnia Hurkacz, będący w parze z Tallonem Griekspoorem, poległ już w pierwszej rundzie rozgrywek deblowych Indian Wells.

Wiemy już, że 27-latek rozpocznie zmagania indywidualne w sobotę 9 marca, kiedy zmierzy się z Francuzem Gaelem Monfilsem. Do starcia zostało jednak jeszcze trochę czasu, dlatego postanowił wykorzystać wolny czas i spędzić go na przejażdżce luksusowym McLarenem 750S. Mało tego w mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciami z wycieczki.

"Lżejszy, mocniejszy, szybszy i nowocześniejszy" - tak brzmi opis pojazdu na stronie otomoto.pl. W porównaniu do poprzedniej wersji 650S silnik został rozwiercony do czterech litrów, dzięki czemu jego moc wzrosła do 720 KM. "Ten sam silnik z dwiema turbosprężarkami ma 750 koni i 800 Nm momentu obrotowego, a napęd na tylne koła przekazuje 7-biegowa skrzynia ze zmienionymi przełożeniami" - czytamy. Osiągnięcie 100 km/h zajmuje mu 2,8 s, natomiast 200 km/h zaledwie 7,2 s.

Takim autem może pochwalić się jedynie śmietanka społeczeństwa m.in. były mistrz UFC Israel Adesanya, który często zamieszcza w sieci swoje pomarańczowe cacko. Cena pojazdu wynosi w przeliczeniu na złotówki od 1,3 mln do nawet 2 mln zł.

Na ten moment nie wiemy, o której godzinie dojdzie do starcia Hurkacz - Monfils. Będzie to jednak trzecie bezpośrednie spotkanie obu panów, a obecnie bilans jest remisowy.