Reprezentant Polski nawet się nie zawahał. Oto co powiedział o Idze Świątek

Pod koniec stycznia Bartosz Slisz oficjalnie przeniósł się z Legii Warszawa do Atlanty United za 3,2 mln euro. Niedługo później zadebiutował w nowym zespole w starciu z Columbus Crew (0:1), po którym został doceniony przez tamtejsze media. - Uważam, że spisał się dobrze. Harował na boisku, przebiegł ponad 13 kilometrów, najwięcej spośród wszystkich zawodników w tym meczu - stwierdził komentujący mecze Atlanty United Jason Longshore.

Już w niedzielę 10 marca Atlanta rozegra pierwsze spotkanie sezonu na Mercedes-Benz Stadium. Tuż przed nim Slisz został przepytany przez klubowe media, aby "kibice mogli go lepiej poznać". "Pracowity, nieśmiały i trochę zabawny" - tak określił siebie w trzech słowach. Jak zatem opisałby swój styl gry? -Ciężko pracujący na boisku. Robię wszystko dla zespołu, to jest najważniejsze. Mogę dużo biegać, być zawodnikiem 'box to box' - wyjaśnił

Reprezentant Polski nigdy nie ukrywał, że poza piłką nożną interesuje się również innymi dyscyplinami m.in. boksem. Mimo to jego ulubionym sportowcem wcale nie jest pięściarz. - Iga Świątek. To najlepsza tenisistka zarówno w Polsce, jak i na świecie. Miałem okazję raz ją spotkać i jest świetna - przekazał.

Zawód piłkarza wiąże się z wieloma wyrzeczeniami m.in. dietą. I choć 24-latek dba o zdrowe odżywanie, to ma jednak ulubioną przekąskę. - Lubię czekoladę... dużo czekolady. Po każdym obiedzie zjadam trochę, bo ją uwielbiam - oznajmił. To nie wszystko, ponieważ jest również danie, które chętnie przywiózłby ze sobą do Stanów Zjednoczonych. "Pierogi. Są to pewnego rodzaju kluski. Mówię wszystkim, że moja narzeczona robi najlepsze. Mam nadzieję, że mama tego nie widzi" - zaznaczył żartobliwie.

Na koniec wybrał kolegę z drużyny, z którym mógłby utknąć na bezludnej wyspie. - Giorgos Giakoumakis - odparł, wybierając byłego gracza Górnika Zabrze. - Jest zabawnym facetem i kocha życie - dodał. Grecki snajper kapitalnie spisał się zwłaszcza w ubiegłym sezonie, podczas którego zdobył 19 bramek w MLS.