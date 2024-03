Znamy rywala Hurkacza w II rundzie Indian Wells. Wielkie nazwisko

Hubert Hurkacz (8. ATP) w Indian Wells ma za sobą pierwsze przetarcie. Wystąpił w rywalizacji deblowej w parze z Tallonem Griekspoorem i był o krok od sprawienia dużej niespodzianki w meczu z duetem Ivan Dodig - Austin Krajicek. Ostatecznie polsko-holenderski debel przegrał 1:6, 3:6, 7:10 i pożegnał się z turniejem. Hurkacz skupia się jednak przede wszystkim na singlu. Już wiadomo, z kim rozegra pierwszy mecz.

Hubert Hurkacz - Gael Monfils. Wielkie starcie w drugiej rundzie Indian Wells

Rywalem Hurkacza będzie Gael Mofils (54. ATP). Francuz pokonał w pierwszej rundzie Australijczyka Maxa Purcella (71. ATP) 6:1, 6:2 i w nieco ponad godzinę wywalczył awans. Choć Monfils to w świecie tenisa duże nazwisko, Polak powinien być w tym starciu faworytem.

Monfils to były półfinalista Rolanda Garrosa i US Open, który w światowym rankingu zajmował w przeszłości wysokie szóste miejsce. Najlepsze lata ma już jednak za sobą. Od 27-letniego Hurkacza jest aż dziesięć lat starszy. Ostatnio kibice mogli podziwiać jego grę na turniejach w Dosze i w Dubaju. W pierwszym z nich zaszedł aż do półfinału, gdzie przegrał z Czechem Jakubem Mensikiem (81. ATP). Z kolei w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpadł już w pierwszej rundzie po meczu z późniejszym pogromcą Polaka Ugo Humbertem (14. ATP).

Do tej pory Hurkacz i Monfils mierzyli się ze sobą tylko dwa razy i to w tym samym 2019 roku. Najpierw w Montrealu górą był Francuz, a następnie w Szanghaju triumfował wrocławianin. Teraz stawką będzie awans do trzeciej rundy Indian Wells. Zwycięzca zmierzy się w niej Brytyjczykiem Cameronem Norriem (28. ATP) lub Włochem Lorenzo Sonego (55. ATP).