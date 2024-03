Dopiero co Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) poinformował, że wyrok Simony Halep został skrócony do dziewięciu miesięcy, dzięki czemu błyskawicznie może wrócić do rywalizacji, a już ogłoszono jej udział w turnieju WTA 1000 w Miami. "Nie mogę się doczekać" - skomentowała. Na doskonałą wiadomość bardzo szybko zareagowali fani. Nie zabrakło komentarzy dotyczących Igi Świątek.

