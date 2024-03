Złe wieści dla Magdy Fręch. Niestety. A może być jeszcze gorzej

Obecnie trwa jeden z dwóch najważniejszych turniejów w tenisowym kalendarzu w tym miesiącu, a więc turniej rangi ATP/WTA 1000 w Indian Wells. Tytułów wywalczonych w zeszłym roku bronią Kazaszka Jelena Rybakina (4. WTA) oraz Hiszpan Carlos Alcaraz (2. ATP). Już po pierwszej rundzie z zawodów odpadli Magda Linette (54. WTA) i Hubert Hurkacz (8. ATP), odpowiednio w rywalizacji singlowej oraz deblowej. Hurkacz wziął udział w zawodach w duecie z Holendrem Tallonem Griekspoorem (27. ATP), natomiast od Linette lepsza okazała się Amerykanka Taylor Townsend (77. WTA; 6:3, 6:7, 1:6).

Warto dodać, że Hurkacz oraz Iga Świątek (1. WTA) dopiero wejdą do gry w Indian Wells od drugiej rundy. Na Huberta czeka Francuz Gael Monfils (54. ATP), a z Igą zmierzy się Amerykanka Danielle Collins (56. WTA).

Brutalny skutek porażki Fręch. Już spada w rankingu, a może być gorzej

Niestety poza singlową rywalizacją w Indian Wells jest też Magdalena Fręch (43. WTA). Polka nie była w stanie nawiązać poziomem do udanych występów w Dubaju czy Australian Open i przegrała 2:6, 4:6 z Włoszką Lucią Bronzetti (53. WTA). W pierwszym secie Fręch popełniała sporo niewymuszonych błędów, a w drugiej partii miała pięć okazji do przełamania niżej notowanej rywalki i nie wykorzystała żadnej z nich. W zeszłym roku Polka dotarła do drugiej rundy Indian Wells, ale tam wtedy lepsza okazała się Tunezyjka Ons Jabeur (6. WTA; 6:4, 4:6, 1:6).

Jak się okazuje, porażka Fręch będzie miała wpływ na jej pozycję w rankingu WTA w kolejnym notowaniu. W zestawieniu LIVE polska tenisistka już spadła z 43. na 45. miejsce, ponieważ odjęte zostało 45 punktów wywalczone w zeszłym roku. Tam została wyprzedzona przez Amerykankę Sloane Stephens i Francuzkę Clarę Burel. Fręch może spaść o dwie kolejne pozycje, jeżeli w drugiej rundzie zamelduje się Niemka Tatjana Maria oraz Rosjanka Anna Blinkowa. Zadanie będzie trudne, ponieważ przeciwniczką Blinkowej jest Amerykanka Jessica Pegula (5. WTA), a Niemki - Włoszka Jasmine Paolini (14. WTA).

Teraz Fręch może spokojnie przygotowywać się do rywalizacji w kolejnym turnieju rangi WTA 1000, który odbędzie się w dniach 17-31 marca w Miami. Tam Polka ma do obrony punkty z zeszłego roku, kiedy to dotarła do trzeciej rundy. Ostatecznie od Fręch lepsza okazała się Francuzka Warwara Graczowa (68. WTA; 1:6, 2:6).