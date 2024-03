Federer już zaciera ręce. Zbliżają się wielkie zmiany, a Świątek będzie ich twarzą

W marcu zeszłego roku Iga Świątek związała się ze szwajcarską firmą ON, której udziałowcem jest legendarny Roger Federer. Marka zajmuje się produkcją odzieży sportowej oraz obuwia. "Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka ON. Bardzo doceniam to, że zespół On wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim" - przekazała wówczas Polka.

Sponsor Igi Świątek wypuszcza nową kolekcję. "Niezrównany komfort i swoboda ruchów"

Poza Świątek z firmą współpracuje również tenisista Ben Shelton. ON ogłosiło, że już niedługo wypuści nową kolekcję ubrań. Będzie obejmować 17 różnych elementów odzieży oraz obuwie. Nie zabraknie charakterystycznego podkoszulka Sheltona z różowymi akcentami oraz dwuczęściowego stroju Świątek. Premiera nowej kolekcji zaplanowana jest na kwiecień.

"Korzystając z bliskiej współpracy marki z gwiazdami tenisa, takimi jak Iga Świątek i Ben Shelton, kolekcja łączy najnowocześniejsze materiały z przemyślanym designem, zapewniając sportowcom niezrównany komfort i swobodę ruchów" - czytamy oświadczeniu firmy.

Na tym ON się nie zatrzymuje. Marka wypuściła niedawno najnowszy model obuwia ROGER Clubhouse Pro. Przedstawiciele twierdzą, że buty zapewnią lepszą amortyzację niż ich poprzednia wersja. - Kiedy pierwszy raz wziąłem ten but do ręki, byłem bardzo podekscytowany, ponieważ można w nim uprawiać każdy sport rakietowy - stwierdził Federer w materiale promocyjnym.

Obecnie Iga Świątek nie skupia się na nowych produktach sponsora, lecz na przygotowaniach do turnieju Indian Wells. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Danielle Collins. Spotkanie ma się odbyć w piątek. Obecnie nie znamy jeszcze dokładnej godziny jego rozpoczęcia.