Świątek poznała rywalkę w II rundzie Indian Wells. Ostatnio zakończyła jej karierę

Iga Świątek świetnie spisuje się w ostatnim czasie. Po sensacyjnej porażce z Lindą Noskovą (29. WTA) w III rundzie Australian Open wróciła do optymalnej formy i najpierw wygrała zmagania w Dosze, a następnie doszła do półfinału turnieju WTA w Dubaju. Po krótkiej przerwie rozpocznie niebawem zmagania w prestiżowym Indian Wells, podczas którego będzie chciała poprawić wynik z ubiegłego roku, kiedy przegrała w półfinale z Jeleną Rybakiną (4. WTA) 2:6, 2:6.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Indian Wells. Zmierzy się z Danielle Collins

Rywalką Świątek w drugiej rundzie będzie Amerykanka Danielle Collins (56. WTA), która pokonała w czwartek Erikę Andriejewą (98. WTA) 7:6 (3), 7:6 (6) Nie było to jednak dla niej łatwe spotkanie, zwłaszcza, biorąc pod uwagę niekorzystne warunki atmosferyczne. Pierwotnie miało ono rozstrzygnąć się ze środy na czwartek, ale ze względu na obfite opady deszczu starcie wstrzymano i przełożono na następny dzień.

Od samego początku obie zawodniczki bardzo dobrze radziły sobie w polu serwisowym i dopiero w ósmym gemie nastąpiło przełamanie. Błyskawicznie po stracie serwisu Amerykanka zrewanżowała się rywalce i kibice zobaczyli tie-break. W nim doskonale zaprezentowała się Collins, która szybko wyszła na prowadzenie 5:0 i ostatecznie wygrała 7:6 (3).

Na początku drugiej odsłony to Rosjanka odnotowała przełamanie i na tablicy widniał rezultat 2:0. Nie udało jej się jednak utrzymać wyniku, ponieważ rywalka zaliczyła aż cztery gemy z rzędu. Było wówczas 2:4. I choć później obie tenisistki kilkukrotnie straciły podanie, to wciąż było remisowo (5:5). Następnego gema wygrała Collins i przy stanie 7:6 (3), 6:5 starcie wstrzymano i przełożono na następny dzień. Po powrocie na kort nie zmieniło się zbyt wiele i choć 30-latka poległa w kolejnym gemie, to ostatecznie awansowała do kolejnego etapu po wygranym tie-breaku 7:6 (6).

Tym samym Świątek zmierzy się w drugiej rundzie zmagań z zawodniczką, z którą w ostatnich latach ma kapitalny bilans. Po porażce w półfinale AO w 2022 roku wygrała wszystkie cztery spotkania, a ostatnie w styczniu, gdy pokonała Collins w II rundzie AO 6:4, 3:6, 6:4. Po tej przegranej Amerykanka niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. - To będzie mój ostatni sezon. Naprawdę nie mogę się już doczekać. Mam inne cele, które chciałbym osiągnąć poza tenisem - przekazała.

Starcie Świątek - Collins odbędzie się już w piątek 8 marca. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej godziny rozpoczęcia meczu.