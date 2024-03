Rośnie niepokój w Rosji. Martwią się o swoją gwiazdę. "Jest w fazie schyłku"

Nazwisko Mirry Andriejewej (38. WTA) znalazło się na ustach wszystkich podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, gdy w wieku 16 lat dotarła do czwartej rundy. W niej 6:3, 6:7(4), 2:6 z Madison Keys. Rosjanka powtórzyła ten wynik kilka miesięcy później. W niedawnym Australian Open pokonała m.in. Ons Jabeur, ale tuż przed ćwierćfinałem powstrzymała ją Barbora Krejcikova.

Rosjanie martwią się o swoją gwiazdę. "Co się dzieje?"

Wydawało się, że 16-latka jest w bardzo dobrej formie, ale niespodziewanie już na w pierwszej rundzie pożegnała się z imprezą WTA 1000 w Dubaju, ulegając 2:6, 6:2, 1:6 Peyton Stearns (64. WTA). Równie źle poszło jej w Indian Wells. Tym razem 5:7, 5:7 lepsza okazała się Katie Volynets (131. WTA), mimo że Andriejewa w obu setach serwowała na zwycięstwo w danej partii. Młoda Rosjanka bardzo przeżywała tę wpadkę. Tuż po zakończeniu spotkania pogratulowała przeciwniczce, a po chwili w jej oczach pojawiły się łzy.

Zmartwione jej formą są również rosyjskie media. "Co dzieje się z 16-letnią Rosjanką?" - tytułuje portal Championat. "Zaledwie półtora miesiąca temu 16-letnia Mirra Andriejewa wyglądała na korcie bardzo pewnie, wygrywając w styczniu sześć z ośmiu meczów na poziomie WTA. Ale teraz wygląda na to, że jest w fazie schyłku. Mirra po porażce w czwartej rundzie Australian Open nie może wrócić na zwycięską ścieżkę, przegrywając z nie najmocniejszymi rywalkami w meczach otwarcia w Dubaju oraz obecnie w Indian Wells. Ale co najważniejsze, nagle straciła entuzjazm i pewność siebie, które tak zachwyciły fanów" - analizuje rosyjskie medium.

Championat jednocześnie apeluje o spokój oraz podkreśla, że nie ma powodów do niepokoju. "Tak, Andriejewa ma kryzys w grze, ale kiedy masz 16 lat i wszyscy wokół ciebie krzyczą o twoim szalonym potencjale, mała tenisowa pomyłka jest nie tylko normalna, ale wręcz przewidywalna" - czytamy.

Mirra Andriejewa jest najmłodszą tenisistką nie tylko plasującą się w czołowej 40., ale w ogóle w czołowej setce rankingu WTA. Coraz lepiej radzi sobie także jej starsza siostra Erika, która po raz pierwszy znalazła się w TOP100 klasyfikacji. Ponadto zdołała przejść kwalifikacje w Indian Wells, a jej mecz pierwszej rundy z Amerykanką Danielle Collins został przełożony z powodu deszczu przy wyniku 6:7, 5:6. Lepsza z tej pary zmierzy się z Igą Świątek.