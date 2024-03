Pamiętacie tenisistkę skrzywdzoną w Budapeszcie? Dalszy ciąg jest jeszcze smutniejszy

35-letnia tenisistka Shuai Zhang była niegdyś notowana na 22. miejscu w rankingu WTA. Docierała m.in. do ćwierćfinału Wielkiego Szlema, ale z uwagi na liczne problemy osobiste oraz zdrowotne spadła do ósmej setki klasyfikacji. Chinka rywalizowała w aktualnym turnieju WTA 1000 w Indian Wells, ale została wyeliminowana już w pierwszej rundzie. Przegrała swój 19. mecz z rzędu, co stanowi rekord w historii zmagań w WTA Tour.

