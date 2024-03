Wielki powrót byłej nr 1 rankingu WTA. Media przekazały sensacyjną wiadomość

Szokujące doniesienia z Rumunii. "Simona Halep otrzymała dziką kartę do turnieju WTA 1000 w Miami" - informują tamtejsze media. To reakcja na decyzję o skróceniu czteroletniej dyskwalifikacji byłej liderki rankingu kobiet do zaledwie dziewięciu miesięcy, przez co może natychmiast wrócić do gry.

