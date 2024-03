Djoković nie mógł się powstrzymać. Pozazdrościł Idze Świątek

Iga Świątek (1. WTA) skupia się obecnie na turnieju WTA 1000 w Indian Wells. 22-latka rozpocznie te zmagania od drugiej rundy, bo w pierwszej fazie miała wolny los z racji rozstawienia z numerem pierwszym. W niej zmierzy się z lepszą z pary Danielle Collins (56. WTA) - Erika Andriejewa (98. WTA). Polka już na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju zjawiła się w Kalifornii. W trakcie jednego z treningów najlepsza rakieta świata zachwyciła umiejętnościami piłkarskimi. "Robercik pa to", "Robert Lewandowski patrzy", "Lepiej niż większość polskich piłkarzy..." - pisali internauci w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Najbardziej wyrazistym momentem jej zabawy z piłką była akcja bramkowa. Świątek pewnym momencie założyła "siatkę" swojemu przeciwnikowi, a następnie umieściła futbolówkę w siatce.

Djoković popisał się umiejętnościami piłkarskimi. Pozazdrościł Świątek?

Ostatnio Novak Djoković postanowił pójść w ślady Polki, zmieniając na chwilę dyscyplinę. 36-latek jest również znany ze sporych umiejętności piłkarskich. Już kilka lat temu media społecznościowe obiegło nagranie, na którym Serb dał popis z piłką. Teraz wziął udział w meczu pokazowym, podczas którego strzelił gola. Nagranie przedstawiające bramkę Serba opublikował na X dziennikarz Canal+ Sport, Żelisław Żyżyński.

"Djoković, Djoković, Djoković…strzela gola! Przyjeżdżając do Indian Wells ogląda się nie tylko to, co na kortach - od widoku trawnika też trudno się oderwać" - czytamy w opisie. "GOAT widzę, że i w piłkę gra nieźle" - napisał pod postem jeden z internautów. Na ten moment wideo ma ponad 14 tysięcy wyświetleń.

Novak Djoković jest jednym z faworytów turnieju rangi ATP Tour Masters 1000 - Indian Wells. Podobnie jak Świątek - Serb rozpocznie swój udział w tych zmaganiach od drugiej rundy. Tenisista zmierzy się z Shintaro Mochizukim lub Aleksandarem Vukiciem. W przeszłości Djoković triumfował w tym turnieju aż pięciokrotnie - w 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016 roku.