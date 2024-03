Szykuje się wstrząs w tenisie. "Tracimy respekt do Djokovicia"

W środę rozpoczął się prestiżowy turniej rangi ATP Tour Masters 1000 - Indian Wells. Jednym z faworytów jest lider światowego rankingu i rekordzista pod względem wygranych turniejów wielkoszlemowych Novak Djoković.

Ale doświadczonemu Serbowi będą chcieli zagrozić młodsi zawodnicy. Na ich czele stoją Carlos Alcaraz (ATP 2.), który wygrał Indian Wells w zeszłym roku, czy Jannik Sinner (3.), który ograł Djokovicia w finale styczniowego Australian Open.

20-letni Alcaraz i 22-letni Sinner to w tej chwili najlepsi zawodnicy młodego pokolenia. Pokolenia, które powoli wypiera starszych zawodników. Chociaż Djoković wciąż gra na najwyższym poziomie, to jego dawni rywale - Rafael Nadal i Roger Federer - już nie. Pierwszy zmaga się z kontuzjami, drugi już zakończył karierę.

Alcaraz: Tracimy nadmierny respekt do Djokovicia

I właśnie o rywalizacji ze starszymi tenisistami, a zwłaszcza z Djokoviciem, mówił Alcaraz na konferencji prasowej przed Indian Wells. - Młodsze pokolenie: ja, Sinner czy Holger Rune już pokonaliśmy Djokovicia. Wydaje mi się, że powoli idzie to w dobrym kierunku - powiedział Alcaraz.

- Tracimy ten nadmierny podziw i respekt, który sprawiał, że nie byliśmy w stanie wygrywać z Djokoviciem. Ale oczywiście nie jest tak, że go nie szanujemy. Dopóki Novak będzie grał na takim poziomie, sprawy będą dla nas bardzo trudne. Zawsze będziemy go postrzegać jako jednego z najlepszych - dodał.

- Uważam, że będzie bardzo trudne, a może nawet niemożliwe, osiągnąć coś podobnego do tego, co zrobili Djoković, Nadal i Federer. Wydaje mi się, że my możemy mieć jedynie dobrą rywalizację. Zagramy przeciwko sobie wiele razy w wielu różnych turniejach i zobaczymy, jak to się potoczy - podsumował Hiszpan.

20-letni Alcaraz zdobył w karierze już 20 tytułów. W 2022 r. triumfował w US Open, w 2023 r. wygrał Wimbledon.