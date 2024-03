Burza po otrzymaniu nagrody przez Świątek. "Kryzys widać gołym okiem"

Sezon 2023 na światowych kortach był dla Igi Świątek niezwykle udany. Polka zdobyła sześć tytułów. Triumfowała kolejno w Dosze, Sturrgarcie, Rolandzie Garrosie, Warszawie, Pekinie i Cancun. Dzięki triumfowi w WTA Finals odzyskała prowadzenie w rankingu WTA, utracone kilkanaście tygodni wcześniej na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. - Co to był za sezon... Dużo widziałam, dużo zrobiłam, jeszcze więcej się nauczyłam. Zanim na dobre zacznę wakacje, których baaardzo potrzebuję, chcę tylko zostawić tu kilka zdań wdzięczności i jedno przemyślenie - tak najlepsza rakieta świata podsumowała minioną kampanię.

Iga Świątek odebrała nagrodę dla Zawodniczki Roku WTA. Fani grzmią. "Fajna ta nagroda. Widelcem dziurę zrobić i zawiesić na choince"

W związku z tym werdykt nie mógł być inny - 22-latka została po raz drugi z rzędu wybrana przez WTA najlepszą zawodniczką 2023 roku. Raszynianka miała silną konkurencję. W gronie kandydatek znalazły się bowiem m.in. Aryna Sabalenka czy Coco Gauff. W środę 6 marca Polka odebrała prestiżową nagrodę w Indian Wells. Profil "Z kortu" za pośrednictwem X opublikował fotografię Świątek ze zwycięską statuetką.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "Gratulacje", "Brawo", "Zasłużone", "Gratulacje królowo, jesteś naszą dumą narodową" - czytamy w komentarzach.

Niektórzy internauci zwrócili uwagę na wielkość nagrody, nie zostawiając suchej nitki na WTA. "Kryzys w WTA widać gołym okiem", "Ale nagroda, fiu fiu... WTA chyba znalazło to coś na półce z najniższą ceną w sklepie sportowym. Albo znaleźli podstawek w Ikei. Wstyd by mi było dać to sportowcowi", "Co takie małe? Pamiętam, że z innej kategorii miała znacznie większe to kółko", "Fajna ta nagroda. Widelcem dziurę zrobić i zawiesić na choince" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem.

Nagrody WTA Awards są przyznawane nieprzerwanie od 1977 roku w kilku różnych kategoriach. Na wyróżnienie mogą liczyć zawodniczki, które w danym roku kalendarzowym wykazały się niesamowitymi osiągnięciami. O tym, do których tenisistek powędrują nagrody, decydują specjaliści z międzynarodowych mediów.

Świątek będzie też jedną z faworytek turnieju w Indian Wells. Rywalizację rozpocznie od II rundy, tam zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Erika Andriejewa (98. WTA) - Danielle Collins (56. WTA).