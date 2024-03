Wyciągnęli zdjęcia Radwańskiej i ogłosili całemu światu. Niewiarygodne

Agnieszka Radwańska przez lata znajdowała się w czołówce kobiecego tenisa. W 2012 roku plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA. W tym samym roku była najbliżej wygrania turnieju wielkoszlemowego. W finale Wimbledonu uległa jednak Serenie Williams. Mimo to zapisała na koncie aż 20 imprez rangi WTA, a także dwie ITF. I mimo że od zakończenia przez nią kariery minęło niespełna sześć lat, to o Polce nadal jest głośno. Media porównują jej osiągnięcia m.in. z sukcesami Igi Świątek. Ostatnio dość zaskakująco wspomniała o niej ITF (Międzynarodowa Federacja Tenisowa), choć z zupełnie innego powodu.

ITF przypomniała o Radwańskiej. Nadali jej wyjątkowy przydomek

W środę organizacja tenisowa opublikowała na X post, w którym zamieściła dwa zdjęcia. Na każdym z nich główną bohaterką była Radwańska. Pierwsze przedstawiało naszą rodaczkę na otwarciu igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Wówczas Polka była chorążym naszej reprezentacji i dumnie niosła biało-czerwoną flagę.

Drugie zdjęcie także pochodziło z ceremonii otwarcia imprezy czterolecia, ale z Pekinu 2008. Organizatorzy nie bez przyczyny opublikowali te dwie fotografie z udziałem Polki. Chcieli nie tylko zwrócić uwagę na to, jak ważną była postacią dla polskiego sportu w tamtym okresie, ale docenili również jej styl. Na zdjęciach jej kreacje przyciągały uwagę.

W Londynie Radwańska ubrana była w szykowną biało-czerwoną sukienkę, z kwiecistym motywem na dole. Z kolei w Pekinie postawiła na elegancką sukienkę, a kreację dopełnił delikatny, satynowy szal. "Ikona mody olimpijskiej" - czytamy pod postem ITF.

Niewykluczone, że organizacja postanowiła przypomnieć kibicom o Radwańskiej nie tylko z powodu dość szykownych strojów, w które ubierała się nasza rodaczka, ale też z okazji zbliżających się igrzysk. Te odbędą się już na przełomie lipca i sierpnia w Paryżu. Dodatkowo dziś była tenisistka obchodzi 35. urodziny.

Radwańska znalazła nowe hobby. Przygotowuje się również do nowego rozdziału w życiu

Mimo że Polka zakończyła karierę, to nie pożegnała się na dobre ze sportem. Odkryła nową pasję, jaką jest padel. I w tej dyscyplinie odnosi spore sukcesy. Wraz z Martą Domachowską zostały wicemistrzyniami Polski, a także wystąpiły w profesjonalnym międzynarodowym turnieju w Hiszpanii. Na co dzień natomiast Radwańska skupia się na urządzaniu nowego domu. Już wkrótce powinna się do niego przeprowadzić. Fotografie z wnętrz robią wrażenie.