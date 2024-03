Raducanu wypaliła. Chce zamknąć usta krytykom? Skutek może być odwrotny

Dziewięć miesięcy trwała przerwa Emmy Raducanu od zawodowej gry. W tym czasie 21-letnia Brytyjka leczyła kontuzje stawów skokowych oraz nadgarstków. Tenisistka wróciła do gry na początku stycznia, ale nie notuje zbyt dobrych wyników. Wygrała raptem trzy mecze, szybko żegnając się we wszystkich turniejach, w których wystąpiła. Ostatnim jej startem była impreza w Dosze, gdzie już w pierwszej rundzie przegrała 0:6, 6:7(6) z Anheliną Kalininą. - Myślę, że muszę nieco lepiej zaplanować swoje turnieje, a także po prostu spróbować rozegrać więcej meczów w przyszłości. Myślę, że po prostu wrócę do domu i potrenuję. Zobaczymy, co dalej postanowię - stwierdziła wówczas mistrzyni US Open z 2021 roku.

Raducanu wypaliła. "Nie przejmuję się zbytnio tegorocznymi turniejami"

Emma Raducanu postanowiła jednak wystąpić w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, gdzie na inauguracje zmierzy się z 24-letnią Hiszpanką Rebeką Masarową, numerem 96 na świecie. Brytyjka, która obecnie znajduje się na 250. miejscu na świecie, otrzymała dziką kartę na grę w drabince głównej w imprezie w Kalifornii. W wywiadzie dla BBC Sport była triumfatorka US Open podkreśliła, że w tym sezonie skupia się na rozwijaniu swojej gry, a nie na wynikach w turniejach. - Chcę pracować nad tym, aby stać się lepszą tenisistką. Nie przejmuję się zbytnio tegorocznymi turniejami - stwierdziła 21-latka.

- Wiele osób powiedziałoby, że potrzebuję meczów, ale myślę, że dla mnie najlepsza będzie praca nad grą i rozwojem. Poświęcenie na to czasu jest bardzo potrzebne, a nie tylko podążanie za tłumem, który głosi, abym zeszła na poziom Challengera. Chcę pracować nad rozwojem umiejętności. To dla mnie mała podróż, bo tak naprawdę nie wiesz, czego się spodziewać po ośmiu miesiącach nieobecności - podkreśliła Emma Raducanu.

Brytyjka oprócz Indian Wells zagra także w turnieju w Miami - również dzięki dzikiej karcie - który rozpocznie się 17 marca.