Cios dla Igi Świątek. Legenda nie ma wątpliwości

Iga Świątek (1. WTA) w najbliższym czasie będzie rywalizować w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, gdzie przed rokiem dotarła do półfinału. Tam przegrała z Jeleną Rybakiną (4. WTA), która w finale pokonała Arynę Sabalenkę (2. WTA) i zdobyła tytuł. W tym roku wszystkie trzy zawodniczki również są zaliczane do grona faworytek imprezy.

Iga Świątek porównana z wielkimi rywalkami. Legenda ocenia szanse na sukces w Indian Wells

Przed rozpoczęciem zmagań zawodniczki z czołówki oceniła Pam Shriver, finalistka US Open z 1978 r. O szansach Świątek na triumf wypowiedziała się dosyć zachowawczo. - Oczywiście zawsze postrzegam ją jako pretendentkę. Jest numerem 1, ale to naturalne, że coraz trudniej jest jej pozostać na szczycie, co widzieliśmy w zeszłym roku. Nie zapominajmy jednak o jej dominacji, w tym o passie 37 zwycięstw z rzędu w 2022 r., która obejmowała zwycięskie turnieje w Indian Wells i Miami. Jako najlepsza zawodniczka zawsze jesteś celem - oceniła w rozmowie z oficjalną stroną WTA.

- Byłam w Australii kilka tygodni temu, kiedy zagrała trzy sety z Danielle Collins (56. WTA), a potem przegrała z Lindą Noskovą (29. WTA). Chociaż była to niespodzianka, mam wrażenie, że głębia kobiecego tenisa jest duża, więc takie rozczarowania mogą pojawiać się częściej - dodała.

Bardziej otwarcie Shriver mówiła o szansach na tytuł Aryny Sabalenki (2. WTA). - Oczywiście, że może wygrać w Indian Wells. Chociaż wolne losy mogą sprawić, że będzie jej trudno - rozegrała jeden mecz od czasów Melbourne to niewiele i to może stanowić problem. Dzięki 32 rozstawionym zawodniczkom jest nieco bardziej chroniona. Ale jeśli Sabalenka dobrze zacznie, nie ma powodu, dla którego nie mogłaby wygrać tego turnieju - powiedziała.

61-latka skomplementowała również Rybakinę. - Jej serwis to obecnie jeden z najlepszych w kobiecym tenisie, uwielbiam go oglądać. Ona stanowi zagrożenie dla każdego i może wygrać każdy turniej, w którym bierze udział. Chociaż przegrała (w drugiej rundzie Australian Open - red.) z Anną Blinkową (45. WTA) i był to jeden z bardziej pamiętnych tie-breaków (22-20 dla Blinkowej - red.), jakie kiedykolwiek zobaczysz - stwierdziła.

Iga Świątek w tym elemencie nie ustępuje Rybakinie i Sabalence

Jeśli chodzi o serwis Kazaszki, to w tym sezonie ma ona znacznie więcej asów (128) niż Świątek i Sabalenka, ale w innych statystykach jest od nich gorsza. Polka ma najwyższą skuteczność pierwszego (67,9 proc.) oraz drugiego (52,1 proc.) serwisu i najmniej podwójnych błędów (26), a Sabalenka zdobywa najwięcej punktów po własnym serwisie (65 proc.), w tym po pierwszym podaniu (74,3 proc.) i wygrała najwięcej gemów serwisowych (82,1 proc.). Polka, o której mówi się, że ma problemy z serwisem, nie wypada źle na tle wielkich rywalek.

Widać zatem, jak zacięta może być rywalizacja pomiędzy nimi. Świątek i Rybakina mogą wpaść na siebie najwcześniej w półfinale, a jedna z nich może być finałową rywalką Sabalenki. Turniej w Indian Wells rozpoczyna się 6 marca i potrwa do 17 marca.