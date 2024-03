22:3! Polak wrócił i się nie zatrzymuje. Fenomen

W grudniu 2022 roku u Kamila Majchrzaka wykryto obecność niedozwolonej substancji. W czerwcu ubiegłego roku uznano go za winnego tego przewinienia, choć International Tennis Integrity Agency zaakceptowała tłumaczenia zawodnika o nieświadomości przyjmowanych środków. Majchrzak został zawieszony na 13 miesięcy. Jego kara ostatecznie zakończyła się pod koniec grudnia poprzedniego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

W tym roku polski tenisista walczy o powrót do najlepszej setki światowego rankingu (najwyżej sklasyfikowany - na 75. miejscu był w lutym 2022 roku). Teraz rywalizuje w challengerze w stolicy Rwandy - Kigali. By zagrać w tym turnieju, musiał przejść kwalifikacje. W nich pokonał 17-letniego zawodnika gospodarzy Juniora Hakizumwamiego 6:1, 6:0, a potem Francuza Lucasa Bougueta (957. WTA) 6:0, 6:2.

W pierwszej rundzie turnieju Majchrzak zmierzył się z rozstawionym z "1" - Rosjaninem Iwanem Gachowem (176. ATP). Pojedynek był pasjonujący i trwał przed dwa dni. Polak wygrał pierwszego seta 6:3. W drugim przy stanie 5:5 Majchrzak miał trzy szanse na przełamanie. Nie wykorzystał żadnej. Mało tego - w kolejnym gemie został przełamany i przegrał seta 5:7. O losach meczu zadecydowała trzecia partia. W niej Polak prowadził 4:2. Od tego momentu przegrał jednak trzy gemy z rzędu i mecz przerwano z powodu deszczu. Majchrzak potrafił się jednak podnieść i w środę udanie powrócił na kort. To on wygrał trzy gemy z rzędu i cały mecz 6:3, 5:7, 7:5. Trwał on aż dwie godziny, 36 minut.

Gachow był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w rankingu ATP pokonanym przez Majchrzaka w tym roku. Dotychczas był nim Argentyńczyk Marco Trungelliti (208. ATP).

Dla Polaka to już ósme zwycięstwo z rzędu. Gdyby nie musiał skreczować w Tunezji (14 lutego), to miałby bilans 15-0! W tym roku Majchrzak ma kapitalny bilans - 24 zwycięstwa oraz zaledwie trzy porażki. Ostatni raz Polak, nie licząc kreczu, przegrał 25 stycznia - z Chorwatem Borną Coriciem (35. ATP). W tym czasie wygrał trzy turnieje - w Monastyrze, Hammamet oraz Kigali.

Majchrzak w rankingu ATP LIVE awansował o 23 pozycje - na 417. miejsce.

- BOOM! Największe zwycięstwo po powrocie! Kamil Majchrzak wyszedł na kort przy stanie *4:5 w trzecim secie. Najpierw utrzymał swój serwis, później przełamał rywala, a następnie ponownie utrzymał podanie i pokonał turniejową jedynkę, Ivana Gakhova (176. ATP)! Osiem meczów w dziewięć dni, po drodze wygrany tytuł. Maraton emocjonalny i fizyczny - skomentował Dawid Żbik, dziennikarz Eurosportu na Twitterze.

Teraz jego rywalem w Kigali w 1/8 finału będzie Austriak David Pichler (579. ATP), który pokonał kwalifikanta Akrama El Sallaly (Egipt, 2001. ATP) 6:2, 6:3.