Linette rozpoczyna Indian Wells. Znamy dokładny plan pierwszego dnia

Dla Magdy Linette ten sezon jest dość trudny. Wypadła z pierwszego 50. rankingu WTA, przegrała 7 z 10 rozegranych meczów. W Australian Open musiała skreczować w meczu pierwszej rundy z Caroline Wozniacki z powodu kontuzji.

Początek polskich emocji w Indian Wells z udziałem Linette

Nasza tenisistka poszuka okazji do przełamania w Indian Wells, gdzie los był dla niej dość łaskawy na starcie. W pierwszej rundzie zagra z tenisistką z kwalifikacji, którą będzie Amerykanka Taylor Townsend. Zajmuje ona 77. miejsce w rankingu WTA.

Obie zawodniczki grały ze sobą tylko raz, ale także na kalifornijskich kortach. Ich pojedynek miał miejsce 9 marca 2017 r., również w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells. Wówczas Linette wygrała w dwóch setach 6:4, 6:2.

27-latka nie ma owocnej kariery jako singlistka. Zagrała tylko raz w finale, we Florencji w 2021 r. w turnieju rangi WTA 125. Wówczas przegrała z Jasmine Paolini. Na turniejach Wielkiego Szlema odpadała na bardzo wczesnym etapie. Tylko raz dotarła do czwartej rundy (US Open w 2019 r.).

Zdecydowanie lepiej idzie Amerykance w grze deblowej. Ma na koncie dwa wielkoszlemowe finały, wygrała pięć turniejów - ostatni w Adelajdzie w styczniu tego roku. W tym sezonie w zagrała dziesięć meczów na turniejach singlowych, wygrała pięć z nich, z czego dwa to zwycięstwa w kwalifikacjach do Indian Wells.

Linette zagra z Townsend pierwszego dnia zmagań na kalifornijskich kortach. To spotkanie zaplanowano jako ostatnie na korcie nr 4. Pierwsze turniejowe mecze zaczną się o godzinie 20:00 czasu polskiego, a to oznacza, że Polka zagra z Amerykanką najwcześniej w środku nocy naszego czasu. Wcześniej na tym samym korcie zostaną rozegrane przy mecze turnieju ATP i starcie dwóch zawodniczek z USA z kwalifikacji.

Przypuszcza się, że Linette wyjdzie na kort najwcześniej o 2:00 w nocy polskiego czasu, a najpóźniej może zagrać w czwartek rano.

Na innych kortach będziemy mogli zobaczyć m.in. Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Paulę Badosę, Venus Williams i Andy'ego Murraya.

Magda Linette zajmuje obecnie 54. miejsce w rankingu WTA. Rok temu w Indian Wells zaczynała od drugiej rundy, ale to był jej jedyny mecz w Kalifornii. Przegrała wówczas z Emmą Raducanu z Wielkiej Brytanii. Jeśli Polka pokona w nocy Townsend, w drugiej rundzie zagra z Rosjanką Anną Kalinską.

W turnieju w Indian Wells gra w sumie czworo Polaków. Oprócz Linette na korcie pojawią się w najbliższych dniach Iga Świąek, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz.