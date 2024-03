Czołowy tenisista świata ogłosił to światu i się zaczęło. Kibice zachwyceni

Marzec w tenisowym kalendarzu będzie przebiegać pod kątem rywalizacji na twardej nawierzchni w Stanach Zjednoczonych. To właśnie za oceanem odbędą się dwa turnieje rangi ATP/WTA 1000 - mowa o Indian Wells oraz Miami. Iga Świątek (1. WTA) wygrała oba te turnieje w 2022 roku, gdy pokonywała w finale odpowiednio Greczynkę Marię Sakkari (9. WTA) i Japonkę Naomi Osakę (287. WTA). Hubert Hurkacz (8. ATP) wygrał turniej w Miami w 2021 roku, pokonując w finale 7:6 (4), 6:4 Włocha Jannika Sinnera (3. ATP).

Teraz tytułów w Indian Wells będą bronić Carlos Alcaraz (2. ATP) i Jelena Rybakina (4. WTA), a w Miami - Daniił Miedwiediew (4. ATP) oraz Petra Kvitova (18. WTA). W męskiej drabince obu tych turniejów znajdzie się Duńczyk Holger Rune (7. ATP), który podjął się ciekawego wyzwania.

Rywal Hurkacza pomoże potrzebującym. "Sprawa, która wiele dla mnie znaczy"

Rune ogłosił w mediach społecznościowych, że wesprze organizację Borns Vilkar, która od blisko 50 lat pomaga dzieciom i młodzieży. Duńczyk zobowiązał się do wpłaty darowizny. "Podczas tegorocznego Indian Wells będę nie tylko walczył o zwycięstwa, ale też służył sprawie, która wiele dla mnie znaczy. Od dziś do 17 marca szczególny nacisk kładziony jest na warunki życia dzieci w Danii. Wszystkie dzieci mają prawo do bezpiecznego i spokojnego dzieciństwa" - pisze Rune na portalu X.

"Przekażę 2,5 tys. duńskich koron (ponad 1440 złotych) za każdego asa serwisowego, które zagram podczas Indian Wells, a ten turniej rozpocznie się wkrótce. Wpłacę też minimum 50 tys. koron (28,9 tys. złotych) w ramach darowizny" - dodaje tenisista. "Świetna robota, Holger", "to miłe", "super sprawa", "nie mogę się doczekać liczenia asów", "obyś wygrał cały turniej", "brawo za wspaniałą inicjatywę" - to treść części komentarzy od internautów pod wpisem Rune.

Do tej pory turnieje Indian Wells i Miami nie były najlepsze w wykonaniu Rune. Duńczyk osiągnął najlepszy wynik w zeszłym roku, gdy dotarł do czwartej rundy w Miami. Tam jednak przegrał 3:6, 4:6 z Amerykaninem Taylorem Fritzem (12. ATP). Najlepszy wynik Rune w Indian Wells też został osiągnięty w zeszłym roku, gdy odpadł w trzeciej rundzie po pojedynku ze Szwajcarem Stanislasem Wawrinką (70. ATP; 2:6, 7:6, 5:7).

Tegoroczny Indian Wells będzie się odbywać w dniach 6-17 marca. Później tenisiści i tenisistki przeniosą się do Miami, gdzie rywalizacja potrwa od 17 do 31 marca. Relacje tekstowe na żywo z meczów z udziałem Polaków, zwłaszcza Świątek i Hurkacza, w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.