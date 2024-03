Sensacyjny zwrot ws. byłej nr 1 światowego tenisa! Taki ma być wyrok

W październiku 2022 roku Simona Halep została zawieszona na cztery lata, ponieważ w jej organizmie wykryto niedozwolony środek - roksadustat. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) ustaliła jej karę do 2026 roku, a Rumunka od początku twierdziła, że jest niewinna i środek przyjęła nieświadomie. Sportowy Sąd Arbitrażowy najwyraźniej w to uwierzył.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrianna Adamek po przegranej Opola: Była szansa powalczyć o punkt, a nawet o trzy

Koniec zawieszenia Simony Halep. Sportowy Sąd Arbitrażowy zdecydował

Na początku lutego 2024 roku Halep przez trzy dni zeznawała przed Sportowym Sądem Arbitrażowym. Rumunka w mediach społecznościowych cieszyła się, że wreszcie mogła przedstawić swoją wersję zdarzeń i przekonać biegłych, że nie zażyła dopingu świadomie. "Koszmar, który przeżyłam przez półtora roku, dobiegł końca" - pisała wówczas.

Okazuje się, że "koszmar" dawnej liderki rankingu WTA mógł się skończyć już na dobre. Przynajmniej takie informacje przekazuje reporter "The Times" Stuart Fraser. W mediach społecznościowych poinformował on, że CAS podjęło już decyzję w sprawie Halep.

"Sportowy Sąd Arbitrażowy skrócił zakaz Simony Halep z czterech lat do dziewięciu miesięcy" - napisał dziennikarz. Oznacza to, że Rumunka właściwie od zaraz może powrócić na światowe korty i rywalizować z najlepszymi. "Po odbyciu tymczasowego zawieszenia od października 2022 roku może wrócić do tenisa ze skutkiem natychmiastowym" - dodał Fraser. 32-latka na razie nie poinformowała o swoim powrocie.

Łącznie kara Halep trwała więc 16 miesięcy. Ostatni raz triumfatorka French Open z 2018 roku i Wimbledonu z 2019 roku rywalizowała w sierpniu 2022 roku. Wówczas odpadła już w pierwszej rundzie US Open po porażce z Ukrainką Darią Snigur.