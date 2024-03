"Najpiękniejsza tenisistka świata" odrzuciła kultowego artystę. I jeszcze ten komentarz

Eugenie Bouchard jest kanadyjską tenisistką. Największe sukcesy osiągała w 2014 roku, kiedy to dotarła do półfinału Australian Open i French Open. Wówczas grała również w finale Wimbledonu. W tamtym okresie zajmowała piątą pozycję w rankingu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem.

Eugenie Bouchard odmówiła spotkania Justinowi Bieberowi

Bouchard słynie nie tylko z osiągnięć na kortach, ale również z wyjątkowej urody i określana jest jako "najpiękniejsza tenisistka na świecie". Dzięki temu przyciąga uwagę wielu mężczyzn. Ostatnio była gościem programu "Feud Canada" w stacji CBC. W jego trakcie opowiedziała o tym, jak odmówiła spotkania znanemu piosenkarzowi Justinowi Bieberowi. Oboje wzięli udział w turnieju charytatywnym w 2015 roku.

- Zagraliśmy mecz tenisowy i zbieraliśmy pieniądze na cele charytatywne, a on zaprosił mnie później na spotkanie. Miałam chłopaka, więc powiedziałam nie. I uważam, że zasługuję na nagrodę "dziewczyny stulecia" - powiedziała z uśmiechem na twarzy. Po czym żartobliwie dodała, że Bieber nie potrafi grać w tenisa.

Kariera Bouchard w ostatnich latach mocno wyhamowała. Kanadyjka zajmuje obecnie 293. miejsce w rankingu WTA, a ostatni mecz na zawodowych kortach rozegrała we wrześniu zeszłego roku w Guadalajarze. Oficjalnie nie zakończyła jeszcze kariery, ale niedawno zadebiutowała w zawodowych rozgrywkach w pickleball. To połączenie tenisa, ping-ponga i badmintona. - W debiucie całkowicie się spaliłam. Grałam w singlu i w mikście, a następnie w deblu, wszystko tego samego dnia. Poprawa nastąpiła dalej z każdym dniem - przyznała Kanadyjka podczas spotkania z dziennikarzami.