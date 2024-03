Maria Szarapowa już tak nie wygląda. Ależ metamorfoza. "Nie do poznania"

Maria Szarapowa to prawdziwa legenda kobiecego tenisa. Rosjanka na koncie ma liczne sukcesy. Zwyciężyła w 36 turniejach rangi WTA, w tym w pięciu Wielkich Szlemach. Ponadto pięciokrotnie zostawała liderką światowych list - po raz ostatni w lipcu 2012 roku.

W 2020 roku 36-latka zakończyła karierę. "Jak można zostawić jedyne życie, jakie znasz? Jak możesz odejść z kortu, na którym trenowałaś od kiedy byłeś młodą dziewczynką, porzucić grę, którą kochasz? Tę, która przyniosła ci nieopisaną radość i wielkie łzy? Sport, w którym znalazłaś rodzinę i kibiców, którzy wspierali cię przez ponad 28 lat? Jestem w tym nowa, więc wybaczcie mi. Żegnam się z tenisem" - ogłosiła Rosjanka na łamach magazynu "Vanity Fair". Na co dzień skupia się przede wszystkim na licznych biznesach i wychowywaniu syna Theodore'a, który przyszedł na świat w lipcu 2022 roku.

Ponadto, co jakiś czas pojawia się na różnego typu wydarzeniach. W miniony weekend Szarapowa udała się do Francji, gdzie wzięła udział w słynnym Paris Fashion Week. Jej obecność na jednym z najważniejszych wydarzeń modowych na całym świecie spotkała się z niemałym zaskoczeniem. "Zaskoczyła pojawieniem się na Paris Fashion Week" - pisali dziennikarze portalu sportsport.ba.

Co za przemiana Marii Szarapowej. Pokazała się w nowej stylizacji

Następnie Szarapowa opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z pokazu mody Victorii Beckham, żony Davida Beckhama. Rosjanka była wręcz nie do poznania względem lat, gdy biegała po najsłynniejszych kortach świata. Uwagę przyciągnął ciemniejszy kolor włosów. Na jednej z fotografii pozowała w niebieskim kombinezonie dżinsowym, a na drugiej miała na sobie szarą długą spódnicę, szarą marynarkę, czarne rajstopy, a także czarną bluzkę. Całość uzupełniały wysokie buty. "Wiele osób zauważyło znaczące zmiany w jej wyglądzie w porównaniu z czasami, gdy grała w tenisa" - czytamy na sportsport.ba. "Najpiękniejsza tenisistka świata jest nie do poznania" - dodał dziennik "The Sun".

W trakcie kariery Szarapowa zarobiła ponad 30 milinów dolarów z nagród pieniężnych. W latach 2006-2016 była najlepiej opłacaną sportsmenką na świecie.