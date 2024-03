WTA Indian Wells 2024. Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) z Bliskiego Wschodu przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Polka ma za sobą wygraną w turnieju WTA 1000 w Dosze oraz półfinał w zawodach tej samej rangi w Dubaju. Teraz przed nią turnieje w Indian Wells oraz Miami. W pierwszym z nich 22-latka poznała drabinkę. "Losowanie kalifornijskiego turnieju nie było łaskawe dla Igi Świątek, przypomina to z Melbourne. Z drugiej strony to zawsze tylko teoria, bo nie można wykluczyć wielu niespodzianek, a wtedy ostateczne nazwiska rywalek liderki rankingu będą inne aniżeli te potencjalnie groźniejsze" - analizował Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Iga Świątek w Indian Wells może spotkać się "ze starą znajomą"

Z racji rozstawienia Iga Świątek w pierwszej rundzie otrzymała wolny los i do gry w Indian Wells przystąpi od drugiej rundy. W niej zmierzy się Danielle Collins (56. WTA) bądź jedną z kwalifikantek. Mecz z Amerykanką byłby drugim starciem obu pań w tym roku.

Ostatnio mierzyły się ze sobą w drugiej rundzie Australian Open i po blisko trzech godzinach Świątek wygrała 6:4, 3:6, 6:4. Collins już zapowiedziała, że obecny rok będzie ostatnim w jej karierze w tenisowym tourze, więc na pewno nie będzie łatwą rywalką, jeśli to ona ostatecznie zamelduje się w drugiej rundzie.

Jednocześnie Iga Świątek znakomicie radzi sobie na kortach w Indian Wells. Przed dwoma laty wygrała cały turniej, a w finale pokonała Marię Sakkari (9. WTA) 6:4, 6:1. Przed rokiem za to nie udało jej się obronić trofeum, gdyż w półfinale musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny (4. WTA). Kazaszka wygrała tamten mecz 6:2, 6:2, a później całe zawody, pokonując w finale Arynę Sabalenkę (2. WTA) 7:6(13-11), 6:4.

Spotkanie w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek rozegra w piątek 8 marca. Godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz platformie Canal+ Online Zapraszamy również do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.