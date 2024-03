Szarapowa musiała podjąć trudną decyzję. "Nie mogłam patrzeć mu w twarz"

Maria Szarapowa była jedną z najsłynniejszych tenisistek na świecie i liderką rankingu WTA. W trakcie kariery wygrała między innymi pięć turniejów wielkoszlemowych. Ponadto w 2012 roku zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich.

Maria Szarapowa opowiedziała o relacji z ojcem. "Bardzo trudne"

Duży wpływ na karierę Rosjanki miał jej ojciec Jurij. Od samego początku przygody z tenisem był jej trenerem. W końcu musiała jednak podjąć trudną decyzję i postanowiła zakończyć z nim współpracę, ponieważ chciała wreszcie być niezależna. Więcej szczegółów na ten temat zdradziła w podcaście "The Deal with Alex Rodriguez and Jason Kelly".

- Największym prezentem, jaki mi dał, była akceptacja tego, że w pewnym momencie będzie musiał się wycofać. A dla ojca uprawiającego sport, szczególnie tenisa, który wygrywał z córką Wielkie Szlemy, jest to bardzo trudne - powedziała. Następnie dodała, że przekazała mu swoją decyzję w 2008 roku po wygraniu Australian Open. Szarapowa zrobiła to za pomocą maila.

- Pomyślałam, że zrobię to znacznie lepiej za pomocą e-maila i lepiej przedstawię swoje myśli. Nie mogłam patrzeć mu w twarz. Ale wiedziałam też, że wiedział, że to nadchodzi. Po prostu nie sądził, że to się stanie po tym, jak właśnie wygrałam swój trzeci Wielki Szlem - dodała.

Szarapowa wprost również stwierdziła, że ta decyzja była trudna, ponieważ ściśle współpracowała z ojcem przez 20 lat. Mimo to Jurij nadal był obecny w jej karierze. - Tak naprawdę nigdy go nie zwolniłam. Nadal był bardzo zaangażowany. Zawsze jest pierwszą osobą, do której dzwonię - podsumowała. Szarapowa zakończyła karierę w 2020 roku. W ostatnich latach gry zmagała się z problemami zdrowotnymi.