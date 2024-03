Stało się! Kosmiczny awans Polaka w rankingu ATP

U Kamila Majchrzaka w grudniu 2022 roku wykryto obecność niedozwolonej substancji. W czerwcu 2023 roku uznano go za winnego tego przewinienia, choć International Tennis Integrity Agency zaakceptowała tłumaczenia zawodnika o nieświadomości przyjmowanych środków. Tenisista został zawieszony na 13 miesięcy. Jego kara ostatecznie zakończyła się pod koniec grudnia poprzedniego roku.

Majchrzak pnie się w górę rankingu ATP. Awans o 212 pozycji. Hurkacz bez zmian

Rok 2022 Majchrzak kończył na 77. miejscu w rankingu ATP. Rok 2024 zaczynał bez punktów rankingowych. Gdy w końcu pojawił się w klasyfikacji, to zajmował dopiero 944. pozycję. Polak rozpoczął więc mozolną walkę o powrót do pierwszej setki i na razie radzi sobie doskonale. Do tej pory wygrał już trzy turnieje. Najpierw w Monastyrze, następnie w Hammamecie, a w ostatnią sobotę pokonał Marco Trungellitiego (220. ATP) w Kigali Challenger. Spotkanie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie Majchrzakowi udało się wygrać 6:4, 6:4.

Ten triumf oznacza dla Majchrzaka olbrzymi awans w rankingu ATP. W opublikowanej dzisiaj klasyfikacji tenisista awansował aż o... 212 miejsc. Do pierwszej setki wciąż mu wiele brakuje, bo zajmuje dopiero 440. pozycję. Ten wynik oznacza, że wyprzedził już Filipa Peliwo (455. ATP), Martyna Pawelskiego (516. ATP) i Olafa Pieczkowskiego (526. ATP). Tuż przed nim znajduje się Kacper Żuk (433. ATP). Kolejny awans Majchrzak może zanotować już wkrótce. W Kigali rozpoczął się Challenger II i Majchrzak w kwalifikacjach pokonał już dwóch rywali.

Nie zmieniła się za to pozycja Huberta Hurkacza, który w turnieju ATP 500 w Dubaju odpadł w ćwierćfinale, gdy przegrał z Ugo Humbertem 6:3, 4:7, 3:6. Najlepszy polski tenisista wciąż zajmuje 8. miejsce w rankingu ATP. Liderem pozostaje Novak Djoković. W czołówce nie doszło do większych zmian. Z czołowej dziesiątki wypadł Taylor Fritz, który spadł na 12. pozycję. Na 9. miejsce awansował Casper Ruud, który tym samym wyprzedził Alexa de Minaura.