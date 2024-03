Iga Świątek znowu zachwyciła. "Robercik pa to"

Iga Świątek już od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do startu w turnieju Indian Wells. Polka będzie jedną z faworytek do ostatecznego triumfu. 22-latka po raz kolejny dała próbkę swoich umiejętności piłkarskich. Światek popisała się żonglerką oraz skutecznością. Film raszynianki z boiska szybko trafił do sieci. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Niektórzy internauci zaczepili Roberta Lewandowskiego oraz polskich piłkarzy.

3 Screen - Instagram @iga.swiatek i Agencja Wyborcza Otwórz galerię Na Gazeta.pl