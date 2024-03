Szczere wyznanie Djokovicia. W końcu przyznał się, jakie łamie zasady

Novak Djoković (1. ATP) to jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii. Na koncie ma aż 24 turnieje wielkoszlemowe, co jest absolutnym rekordem. O mały włos, a dopisałby kolejny triumf w tegorocznym Australian Open. W decydującym o tytule meczu musiał jednak uznać wyższość Jannika Sinnera (3. ATP). Po rywalizacji w Melbourne Serb postanowił nieco odpocząć i skupić się na przygotowaniach do amerykańskiej części sezonu. Nie tylko trenował i spędzał czas z rodziną, ale i gościł w kilku programach. W jednym z nich opowiedział o dość rygorystycznej diecie, a właściwie o odstępstwach od niej, na które czasami sobie pozwala.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Szczere wyznanie Novaka Djokovicia. Tak łamie zasady rygorystycznej diety

Djoković ma już 36 lat na karku, a mimo to imponuje formą i jest w stanie pokonać dużo młodszych rywali. Już od niemal 20 lat utrzymuje wysoki poziom i duża w tym zasługa jego diety. Jest ona dość ścisła. Nie toleruje glutenu, dlatego też musi powstrzymywać się od pokarmów go zawierających. Co więcej, preferuje kuchnię wegetariańską i stara się unikać mięsa. Je też dużo warzyw i owoców. Wydaje się więc, że wybiera bardzo zdrowe posiłki.

Czasami zdarza mu się jednak łamać zasady rygorystycznej diety, co ujawnił Jeffreyowi Katzenbergowi w jednym z amerykańskich programów. Prowadzący zapytał się go o dania, którym nie może się oprzeć i ma do nich słabość.

Jego odpowiedź może zdziwić nie jednego kibica. - Pizza! I naleśniki! I jeszcze kilka innych rzeczy by się znalazło - śmiał się Serb, cytowany przez kurir.rs.

Djoković przed szansą na kolejny tytuł w USA

Najwidoczniej łamanie zasad nie zdarza mu się często, ponieważ tenisista utrzymuje smukłą sylwetkę, która też wpływa na znakomitą formę fizyczną. Mimo to nie podchodzi aż tak rygorystycznie do diety, jak chociażby inny z wybitnych sportowców, Erling Braut Haaland. Norweg wspominał, że pije tylko specjalne mleko, a także wybiera jedynie określony rodzaj mięsa, m.in. podroby.

Już wkrótce rywale najprawdopodobniej znów przekonają się o bardzo dobrej formie Djokovicia. Wystąpi on w ATP 1000 Indian Wells. Początek rywalizacji zaplanowano na 6 marca. Już za kilka dni odbędzie się losowanie, które wyłoni pierwszego rywala Serba. W przeszłości Djoković triumfował w tym turnieju aż pięciokrotnie - w 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016 roku.