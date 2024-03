"Umrzesz od tępego noża" - groźby wobec 4. tenisisty świata. Matka wzięła sprawę w swoje ręce

Ostatnie miesiące są niezwykle trudne dla Holgera Rune (4. ATP). Nie dość, że słabo radzi sobie na korcie, to przeprowadził sporo zmian wewnątrz sztabu trenerskiego. Najpierw rozstał się z Severinem Luthim, następnie zakończyła się jego współpraca z Borisem Beckerem, a ponadto zdecydował się zmienić agencję menadżerską i podpisać kontrakt z IMG Tennis, która współpracuje również z Igą Świątek.

Fani grożą Holgerowi Rune. "Umrzesz od tępego noża"

Nowym trenerem Duńczyka został za to Patrick Mouratoglou, ale wyniki wciąż nie uległy poprawie. Nie są to jednak jego jedyne problemy. 20-latek całkiem nieźle rozpoczął zmagania w turnieju w Acapulco i wygrał trzy spotkania z rzędu, natomiast w półfinale przegrał z Casperem Ruudem (11. ATP) 6:3, 3:6, 4:6.

Jak poinformowała jego matka Aneke, tuż po zakończeniu meczu otrzymał przerażające groźby od jednego z kibiców, który wyraźnie nie był zadowolony z jego przegranej. "Ty pi*******y sk******u. Czekam na Ciebie. Wytropię Cię, wbiję Ci nóż w szyję i odetnę tę twoją głupią głowę. Będzie o tym we wszystkich wiadomościach. To będzie lekcja dla reszty tych j*****ch szumowin. Idę po Ciebie, umrzesz od tępego noża" - przekazał dręczyciel.

"Jeśli ktoś zna tego idiotę, lub adres e-mail, z którego została wysłana wiadomość, to proszę, powiedzcie mu, że grożenie śmiercią jest nielegalne. Może go czekać za to surowa kara" - napisała Aneke.

Bardzo szybko zareagowali na to kibice w komentarzach. "To nie jest fan tenisa, tylko osoba mająca obsesję na punkcie pieniędzy, która nie ma żadnych zasad moralnych", "tego nie mógł zrobić żaden normalny człowiek", "zakłady bukmacherskie to hańba dla światowego tenisa. Mam nadzieję, że nadawca tej wiadomości będzie prawnie ścigany za ten skandaliczny czyn", "to obrzydliwie. Nie usprawiedliwia tego nawet utrata ogromnych pieniędzy" - czytamy.

Choć matka Duńczyka postanowiła opublikować wiadomość w sieci, to niedawno informowaliśmy, że przestała pracować wspólnie z synem. Przez ostatnie lata dbała o jego kontakt z mediami oraz wizerunek, ale postanowił odsunąć się w cień. - Odkąd mój syn został nastolatkiem, to miałam jasny plan - podsumowała.