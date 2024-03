W Rosji nie mogą się otrząsnąć po sensacyjnej porażce Miedwiediewa. Znaleźli winnego

Po finale Australian Open, w którym przegrał w pięciu setach, Danił Miedwiediew odpoczywał i dochodził do zdrowia po urazie. Nie wystartował w turniejach w Rotterdamie i Dosze, gdzie rok temu triumfował, ale udało mu się powalczyć o obronę tytułu w Dubaju. 28-letni Rosjanin w tegorocznej imprezie ATP 500 pokonał Alexandra Szewczenko, Lorenzo Sonego oraz Alejandro Davidovicha Fokinę i wydawał się gotowy, by ponownie triumfować, jednakże w półfinale powstrzymał go Ugo Humbert - 5:7, 3:6.

W Rosji grzmią po porażce gwiazdora. Znaleźli winnego. "Gdzie jest?"

W całej swojej karierze Danił Miedwiediew szczególnie bezskutecznie radzi sobie z Francuzami. Była to jego już 24. porażka z tenisistami z tego kraju. Nie ma drugiego kraju, z którego przedstawicielem Miedwiediew przegrywałby częściej. Na drugim miejscu są Hiszpanie - 18 porażek. To szczególnie interesujące, zważywszy, że rosyjski tenisista od lat jest związany z Francją, gdzie szkolił się jako nastolatek. Mówi biegle w tamtejszym języku. Jego główny sztab szkoleniowy tworzą Francuzi. Niedawno dołączył do niego Gilles Simon, który w swojej karierze pokonał Miedwiediewa w trzech z czterech pojedynkach. To były numer sześć na świecie.

- Współpracuję z nim od grudnia, ale ukrywaliśmy tego. W Australii udostępniłem mu wszystkie materiały taktyczne. Wysłałem instrukcje Gillesowi Cervarowi [główny trener Rosjanina - red.] bezpośrednio podczas meczów Daniila. Mogę im pomóc szczególnie w obszarze taktycznym - przyznawał Gilles Simon. - Na przykład dał mi listę 16 graczy, z którymi nie lubił grać, a ja wymyśliłem dla niego 16 taktyk, jak sobie z nimi poradzić. Daniil jest bardzo świadomy taktycznie i ma bardzo precyzyjne wyczucie tego, co należy zrobić, ale jak wszyscy czasami popełnia błędy. Ze względu na emocje, z powodu niecierpliwości… Próbuję mu więc wytłumaczyć i myślę, że mu się to podoba - kontynuował.

Rosyjskie media nie potrafią zrozumieć, dlaczego Danił Miedwiediew mógł przegrać z Ugo Humbertem, skoro jego nowy analityk bardzo dobrze zna swojego rodaka. "Gdzie jest pomoc Simona? Teoretycznie rady Gillesa powinny się sprawdzić w meczach z Francuzem, którego tajniki gry zna bardzo dobrze, jednak na razie nie widać pozytywnych efektów w tym aspekcie" - czytamy na portal championat.com.

Kolejnymi turniejami dla Daniła Miedwiediewa, podobnie jak dla większości czołowych graczy, będą turnieje ATP Masters 1000 w Indian Wells i Miami. Rosjanin będzie musiał bronić kolejnych punktów, albowiem rok temu doszedł do finału oraz zdobył tytuł na Florydzie. Co ciekawe, Miedwiediew z amerykańskimi zawodnikami gra najskuteczniej - 43 zwycięstwa i tylko pięć porażek.