Aryna Sabalenka to czołowa tenisistka świata - jej rywalizacja z Igą Świątek rozpala wyobraźnię wszystkich kibiców tenisa. 2024 rok zaczęła doskonale, bo od zwycięstwa w Australian Open. Później nie było jednak tak dobrze. Na turnieju w Dubaju odpadła już po pierwszym meczu. Białorusinka tym samym miała więcej czasu dla kibiców - a teraz dzięki białoruskim mediom fani dowiedzieli się, jak mieszka.

3

Screenshot: https://www.compass.com/listing/7901-clay-mica-court-delray-beach-fl-33446/983170999327952089/ Belarus' Aryna Sabalenka in action during her round of 32 match against Croatia's Donna Vekic REUTERS/Amr Alfiky