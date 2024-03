Od kilkunastu miesięcy cztery czołowe tenisistki świata - Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff oraz Elena Rybakina - walczą nie tylko o najważniejsze tytuły, ale także o miano liderki rankingu. Na razie bezsprzecznie od kwietnia 2022 roku rządzi Polka, choć po ubiegłorocznym US Open na kilka tygodni wyprzedziła ją Białorusinka.

W tym Świątek jest gorsza od Sabalenki i Rybakiny. Była tenisistka wskazuje drogę

Zdanie Andrei Petković, która była goście w niedawnym odcinku podcastu Tennis Channel, to wydarzenie zmusiło Igę Świątek do poprawy swojej gry. - Iga jest od jakiegoś czasu numerem 1 na świecie, ale zamieniła się miejscami z Aryną Sabalenką. Naprawdę wspaniale jest to widzieć i to fascynujące, ponieważ wie, że czuje oddech innych graczy na plecach, zwłaszcza Aryny Sabalenki, więc wie, że musi ciągle się rozwijać i udoskonalać swoją grę - podkreśliła była niemiecka tenisistka.

Andrea Petković wskazała także elementy tenisowych umiejętności, które u 22-latki są na niższym poziomie w porównaniu do jej największych rywalek. - Jedyną rzeczą, której nie ma w porównaniu z Aryną Sabalenką i Eleną Rybakiną, jest świetny serwis, który może zapewnić jej wiele darmowych punktów - stwierdziła niegdyś dziewiąta rakieta świata. Wskazała także wzór, którym Polka powinna podążać. Jej zdaniem podobną pracę musiał wykonać Jannik Sinner, który poprawił się w aspekcie serwisu, dzięki czemu wygrał tegoroczny Australian Open.

- Przykład z ATP Tour: Jannik Sinner zrobił to samo. Kosztowało go to Roland Garros - przegrał w pierwszej lub drugiej rundzie w pięciu setach - i wszyscy mówili "och, co się dzieje z Jannikiem", ale majstrowali przy jego serwisie. Nagle wszystko połączyło się w całość i teraz wydaje się, że jest nie do pokonania. Miejmy nadzieję, że to samo spotka Igę. Ale jest to ryzykowne i zawsze pojawia się pytanie: czy pójdziesz dalej i spróbujesz to zrobić? Czy też zostajesz przy tym, co masz? Zwłaszcza jeśli wygrałeś już duże turnieje - podsumowała Andrea Petković, zostawiając niedopowiedzenie.

Pierwsze tygodnie oraz turnieje sezonu 2024 pokazały, że Iga Świątek wraz ze swoim sztabem próbuje nowych rozwiązań serwisu. W Dosze i Dubaju funkcjonowało to nieźle, choć w przypadku tej drugiej imprezy zakończyło się porażką z Anną Kalińską. Kolejny test już niedługo podczas Indian Wells.