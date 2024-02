Co to była za bitwa! Hubert Hurkacz nie wykorzystał trzech piłek meczowych i odpadł

Czwartek był dniem ćwierćfinałów turnieju ATP 500 w Dubaju. Pierwsze dwa okazały się rozczarowujące, albowiem zakończyły się one kreczami w drugim secie Jiriego Lehecki oraz Sebastiana Kordy, dzięki czemu w najlepszej czwórce zameldowali się Alexander Bublik i Andrij Rublow. Dołączył do nich Danił Miedwiediew, który po pokonaniu Alejandro Davidovicha-Fokiny, mógł czekać na swojego następnego rywala. Wyłonił go mecz Huberta Hurkacza z Ugo Humbertem. To było ich już trzecie starcie w tym roku. W Australian Open górą był Polak, ale Francuz zrewanżował mu dwa tygodnie się w Marsylii.

Ugo Humbert w tym roku w Dubaju pokonywał Gaela Monfilsa oraz Andy'ego Murray'a, ale więcej historii miały starcia Huberta Hurkacza, choć ogrywał on mniej znanych i utytułowanych rywali - Jana-Lennarda Struffa oraz Christophera O'Connella. Polak w starciu z Australijczykiem najpierw przedłużył swoją serię rozegranych setów z tiebreakiem z rzędu do dziewięciu, ale w następnej partii ją zakończył, z czego w mediach społecznościowych ironizował profil Tennis TV.

Wzorowy set. Stracone dwa punkty przy swoim podaniu

To spotkanie było jednak zupełnie inne. Lepiej rozpoczął je polski tenisista. To on był bliżej dobrania się do podania rywala, co w dwóch ostatnich meczach nie było takie oczywiste - zanotowano w nich raptem jedno przełamanie w pięciu setach. Już drugi gem serwisowy Francuza był bardzo długi (18 punktów). Dzięki wyśmienitym returnom Hurkacza doszło do pierwszych szans break pointowych. Polak wykorzystał trzecią z nich.

Coś, co zwykle jest piętą achillesową ósmego tenisisty na świecie, w pierwszym secie było ogromnym atutem. Returny Polaka lądowały pod samą linię końcową. Humbert, zanim wylądował po serwisie, już był pod presją, z którą sobie nie radził, popełniając sporo wymuszonych błędów. Hubert Hurkacz przy swoim serwisie w pierwszej partii stracił raptem dwa punkty. Posłał jednak tylko jednego asa, ale po 38 minutach wysunął się na prowadzenie 6:3.

Na taki mecz Hurkacza czekaliśmy. Wielkie emocje na korcie

Ugo Humbert już na rozpoczęcie drugiego seta musiał wychodzić ze stanu 0:30, jednakże zdobycie czterech punktów z rzędu i utrzymanie podania bardzo go zmobilizowało. Motywowała go także publiczność, która oczekiwała bardziej wyrównanego starcia. Proste błędy 27-letniego Wrocławianina były dla nich wodą na młyn, zwłaszcza że zrobiło się 0:40 i rywal stanął przed pierwszą wielką szansą na przełamanie. Trzy WYBITNE serwisy Hurkacza wyciągnęły go z opresji, jednakże kilka minut później sytuacja się powtórzyła - znów 0:40 i tym razem przy trzeciej okazji Polak pękł.

Został przełamany po raz pierwszy w tym turnieju. Trzeba przyznać, że nie był to przypadek, gdyż jego ataki zaczęły być mniej precyzyjne, pojawiło się też zdecydowanie więcej prostych błędów. Nie udało się utrzymać tego wysokiego, kosmicznego wręcz poziomu z pierwszej partii. Z pomocą przyszedł jednak rywal. Kluczowa dla błyskawicznego odłamania była akcja przy stanie 30:30. Humbert miał sporą przewagę sytuacyjną, ale popełnił ogromny błąd taktyczny. To kosztowało go utratę punktu, a następnie podania.

W końcu mecz Huberta Hurkacz podczas tegorocznego turnieju w Dubaju przyniósł większe emocje. W starciach ze Struffem i O'Connellem raczej wiało nudą. Wymian czy atrakcyjnej gry nie było wcale i równie dobrze można było sobie uciąć podczas nich przedwieczorną drzemkę. W ćwierćfinałowym pojedynku z Humbertem było zupełnie inaczej. Wiele gemów rozstrzygały pojedyncze piłki czy gra na przewagi. Przede wszystkim polski tenisista był aktywniejszy na returnie oraz w wymianach z linii końcowej. Takie mecze i takiego Huberta Hurkacza można oglądać z wypiekami na twarzy.

Przy stanie 5:5 polski tenisista wypracował kolejnego break pointa. Była to mała piłka meczowa, zważywszy na stan rywalizacji, ale Ugo Humbert poszedł na całość. Mocne forehandy odrzuciły jego przeciwnika aż za napis "DUBAI". Ostatecznie, mimo innego obrazu gry, niż w poprzednich meczach, musiało dojść do tie-breaka. To w meczach Hurkacza już tradycja. W trzeciej akcji doszło do dojść dramatycznych scen z udziałem ósmego zawodnika świata. Gdy dobiegał do krótkiego zagrania rywala, nie zdążył się zatrzymać, przez co przeleciał przez ławkę obok kortu! Na szczęście nic mu się nie stało. Tie-break przyniósł emocje nie mniejsze niż wcześniejsze fazy seta. Niestety Polak przy trzech piłkach meczowych - w tym jedna przy swoim podaniu - popełniał niewymuszone błędy z forehandu. Jego zagrania lądował za linią końcową. Humbert okazał się minimalnie lepszy 8:6.

Znów można było narzekać na niepewny forehand polskiego tenisisty. Te zagrania w kluczowych momentach były bardziej pchane niż uderzane, co miało swoje poważne konsekwencje także w trzecim gemie finałowego seta. Hurkacz ze stanu 15:40 doprowadził do równowagi, ale wyrzucony kolejny forehand dał przełamanie jego rywalowi przy czwartym break poincie. "Ale brakuje tego forhendu Hurkaczowi, żeby stać się zawodnikiem ścisłego topu" - napisał na Twitterze tenisowy ekspert Hubert Błaszczyk.

27-letni Wrocławianin miał dwie szanse na rebreaka w ósmym gemie, ale Humbert ustawił obie wymiany dobry serwisem i wyszedł z opresji. Był już tylko gema od awansu do półfinału. Nie czekał nawet do kolejnego swojego podania. Wykorzystał pierwszą piłkę meczową, choć w zasadzie było to kolejne forehandowe pudło Hurkacza. W całym meczu Polak popełnił 48 niewymuszonych błędów, z czego 29 właśnie z forehandu. Ugo Hubert wygrał 3:6, 7:6(8), 6:3 i to 18. tenisista świata w półfinale zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem.