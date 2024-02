Złe wieści dla Hurkacza z innych kortów. Spełnia się najczarniejszy scenariusz

Hubert Hurkacz po udanym Australian Open, gdzie doszedł aż do ćwierćfinału, awansował na najwyższe w karierze ósme miejsce w rankingu ATP. Przed 27-latkiem otworzyła się szansa na kolejny awans. Problem w tym, że jego bezpośredni rywale nie daje za wygraną. W najgorszym przypadku Polak, zamiast nieco się poprawić, może nawet spaść.

Hurkacz gra o najlepszy wynik w karierze. Rywale nie śpią. Złe wieści zza oceanu

Hurkacz aktualnie rywalizuje w turnieju ATP 500 w Dubaju. W zeszłym roku zakończył go w ćwierćfinale, przegrywając z samym Novakiem Djokoviciem (1. ATP). Tym razem również dotarł do najlepszej ósemki, ale zadanie będzie miał zdecydowanie łatwiejsze. W czwartek jego rywalem będzie Ugo Humbert (18. ATP). Obaj panowie zdążyli się już dobrze poznać. To właśnie Francuza Hurkacz ograł w trzeciej rundzie tegorocznego Australian Open. Z kolei nieco później przegrał z nim 4:6, 4:6 w półfinale w Marsylii.

Nawet jeśli Polak wygra tę konfrontację, nie daje mu to gwarancji awansu. Wszystko przez bezpośredniego konkurenta w walce o siódmą pozycję w rankingu Holgera Rune (7. ATP). Duńczyk bierze udział w turnieju ATP 500 w Acapulco, gdzie w czwartek również zapewnił sobie ćwierćfinał. Pokonał 7:5 (5), 6:2 Aleksandara Kovacevica (93. ATP).

Ważą się losy Huberta Hurkacza. Chodzi o ranking ATP. Oto możliwe scenariusze

Na ten moment między Hurkaczem a Rune w rankingu ATP Live jest 215 punktów różnicy. Oznacza to, że do zamiany miejsc dojdzie tylko w przypadku, gdy Duńczyk potknie się w kolejnym meczu, a Polak wejdzie do finału. Wówczas pierwszy będzie miał na koncie 3620 punkty, a drugi 3635. Już pierwszy warunek może okazać się jednak trudny do spełnienia. 20-latek o półfinał w Acapulco zagra z dużo niżej notowanym Dominikiem Koepferem (58. ATP) i będzie zdecydowanym faworytem. Sytuacja mogłaby być zgoła inna, gdyby nie sensacyjne zwycięstwo Niemca z Francesem Tiafoe (16. ATP) w 1/8 finału.

Hurkacz musi także uważać na sytuację za swoimi plecami. Jeżeli całą rywalizację w Acapulco wygra Casper Ruud (11. ATP) lub Stefanos Tsitsipas (12. ATP), a obaj również zagrają w ćwierćfinale, wówczas Polaka przed utratą ósmej pozycji uchroni jedynie awans do finału w Dubaju.