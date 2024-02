Wielki sukces Polaka. Kolejny rywal wyrzucony. Został krok do walki o tytuł

Kamil Majchrzak (652. ATP) niedawno powrócił do gry po 13-miesięcznym zawieszeniu i pnie się w górę rankingu ATP. Polak przed karą po wykryciu niedozwolonych substancji był na 77. pozycji i ma do niej jeszcze daleką drogę, ale kolejnymi wynikami poprawia swoją sytuację. Wygrał już ITF M15 w Monastyrze oraz ITF M25 w Hammamecie, a teraz świetnie radzi sobie na historycznym turnieju w Rwandzie.

Kamil Majchrzak w półfinale ATP Challenger Tour w Kigali

Do tej pory w stolicy Kigali, czyli stolicy Rwandy, odbywały się tylko zawody rangi ITF, ale wreszcie w jeden z najbiedniejszych zakątków świata zawitał nieco poważniejszy tenis. Właśnie odbywa się tam pierwszy z dwóch turniejów rangi ATP Challenger Tour, który dla mieszkańców jest nie lada wydarzeniem. Przy okazji tych historycznych zawodów powód do dumy mogą mieć też Polacy.

Wszystko dzięki Kamilowi Majchrzakowi, który w czwartek 29 lutego pokonał wyżej notowanego Calvina Hemery'ego (219. ATP) w ćwierćfinale turnieju. Polak do zwycięstwa potrzebował tylko godziny i 22 minut. W pierwszym secie nie było jednak łatwo, ponieważ Francuz nie przegrywał swoich podań aż do stanu 6:5 dla Majchrzaka. W decydującym momencie to Polak wytrzymał presje i przełamał rywala, dzięki czemu wygrał partię 7:5.

W drugim secie było już nieco łatwiej. Po dwóch wygranych serwisach Majchrzak prowadził 2:1 i zdołał przełamać rywala, dzięki czemu chwilę później prowadził już 4:1. W tak dobrym położeniu Polak nie mógł już nie wygrać tego spotkania i po prostu spokojnie dokończył sprawę serwisem. Wykorzystał pierwszą piłkę meczową i wygrał partię 6:3, a cały mecz 2:0.

Dzięki temu Majchrzak zameldował się w półfinale turnieju w Kigali, gdzie jego rywalem będzie Maks Houkes (357. ATP). Holender bez większych problemów pokonał innego Francuza - Corentina Donolly'ego (442. ATP) 6:2, 6:3.

Ponadto kolejne zwycięstwo Majchrzaka oznacza spory awans w rankingu ATP. W zestawieniu na żywo Polak jest już na 566. pozycji i ma na koncie 64 punkty. Ewentualne zwycięstwo w półfinale sprawi, że będzie miał już 75 "oczek", a wygranie finału da mu 100 punktów. Gdyby tak się stało, to 28-latek miałby szansę na uplasowanie się w okolicach 450. miejsca na świecie.