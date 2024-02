Co za wieści! Wielka rywalka Świątek wkracza do gry

Iga Świątek zagra w tym roku w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie i będzie walczyć o to, by okazać się najlepsza na kortach ziemnych w Niemczech w trzecim kolejnym sezonie. Mimo że do początku turnieju został sporo ponad miesiąc, to organizatorzy turnieju w Stuttgarcie informują o kolejnych zgłoszonych tenisistkach. Jak się okazuje, do listy właśnie dołączyła jedna z zeszłorocznych mistrzyń wielkoszlemowych. - Jestem gotowa, by podjąć się tego wyzwania - powiedziała.

3 Fot. RULA ROUHANA / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl